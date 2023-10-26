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【以巴戰爭】拜登呼籲以巴和平共處 再倡兩國方案各自建國

環球政治 17:23 2023/10/26

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美國總統拜登（Joe Biden）與訪美的澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）舉行聯合記者會，拜登呼籲當以巴戰爭一旦結束後，以色列和巴勒斯坦應按兩國方案各自獨立建國，並和平共處。

【以巴戰爭】以軍出動坦克攻加沙 正準備全面地面進攻 【下一頁】

拜登稱美國鐵定支持以色列自衛，但以巴雙方需考慮加沙（Gaza）危機解決後的前進方向，並指以色列人和巴勒斯坦人應該同樣可安全和有尊嚴地和平共存。

他主張加沙危機結束後奉行兩國方案，呼籲以巴雙方、區域夥伴與全球領袖促成此事。

拜登也認為，巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）本月初突襲以色列南部的原因之一，是為阻止以色列和沙特阿拉伯關係正常化。

哈馬斯任命的加沙衛生部官員周三（25日）聲稱，以色列向加沙發動空襲至今，已造成超過6,500人死亡。

拜登指他確信無辜平民遭殺害，形容這是發動戰爭的代價，但他不信任加沙公布的死傷數字。

他又指責極端主義者襲擊約旦河西岸的巴人，稱行為無疑是火上加油，要求他們停止上述行徑。

美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）批評，拜登有關巴人傷亡的言論不人道，要求拜登就言論致歉、譴責以色列政府蓄意針對平民及要求停火。

【以巴戰爭】以國指逾半人質擁外國籍 包括1名中國公民 【下一頁】

另外，美國進步派人士不滿拜登處理加沙危機的方式。美媒指尤其是年青人，有大量進步派人士的親巴勒斯坦情緒高漲。

美國克尼皮爾克大學（Quinnipiac University）本月公布一項民調指，約一半18至34歲的選民不贊成美國向以色列運武，而有59% 35歲至49歲的選民支持向以國運武。

有進步派年青人以往每次總統大選都會自發支持民主黨人，但揚言今次若仍由拜登代表民主黨，他會投給拜登但或不再為其拉票，也擔心朋友改投第三方候選人，甚至索性放棄投票。

進步派反對白宮向以色列提供援助，有人坦言不希望巴勒斯坦平民被殺。也有人認為，華府向其他國家提供經濟和軍事援助之際，卻未解決國內的密西根州水污染危機和露宿者溫飽問題。

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責任編輯：鄭錦玲

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