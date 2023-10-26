▲ 【渣打業績】渣打財務總監：就渤海銀行投資所作減值已是適當保守

渣打 （02888） 第3季列帳基準稅前溢利按年減少54%至僅逾6億美元，集團指，聯營公司渤海銀行 （09668） 第2季度盈利受壓及宏觀經濟前景充滿挑戰，以致其使用價值計算減少，集團在第3季錄得7億美元減值支出。

渣打集團財務總監賀方德（Andy Halford）在分析員會議上解釋，集團對渤海銀行價值看法的改變，主要是渤海銀行最近公布的淨息差、淨利息收入數據，低於渣打先前估算所驅動，當集團將有關數據套用於模型計算，得出較低的賬面價值（carrying value），故需作減記，而相信今次減記做法已是適當地保守。

渣打是渤海銀行第二大股東，持有逾16%渤海銀行股權。渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，內地當局似乎熱衷於在不對當地金融體系造成實質損害的情況下，化解房地產泡沫，「到目前為止，他們已經很好地做到了這一點，但這一政策並非沒有風險」，再加上中國銀行業的淨息差下降，導致地方銀行業績下滑，渣打在渤海銀行所持股份的賬面價值也因此減值。

此外，渣打第3季就中國商業房地產的減值支出有1.86億美元，按季和按年都有增加。賀方德表示，不預期中國商業房地產的政策壓力會在短期內減輕、亦不預期投資者信心會迅速恢復，集團已經積極管控其中國商業房地產的組合，自2021年底至今已將敞口減至27億美元，減幅逾30%。

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