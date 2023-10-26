▲ 【業績｜939】建行第三季淨利潤按年升2.6% 信用減值損失跌24%

建行 （00939） 收市後公布，第三季度淨利潤為881.1億元 （人民幣，下同），按年升2.6%。期內，經營收入為1824.7億元，按年跌2.1%。

上季建行利息淨收入按年跌5.6%至1562.4億元，手續費及佣金淨收入跌1.3%至243.1億元。信用減值損失跌24.1%至290.4億元。

不良貸款率略跌至1.37%

總結首三季，收入按年跌1%至5706.3億元，淨利潤升3.1%至2554.5億元。利息淨收入4,684.25億元，按年減少3.05%，而淨利息收益率為1.75%，淨利差為1.55%，按年跌30個基點，主因受到LPR下調以及市場利率低位運行的影響。

期內，經營活動產生的現金流量淨額按年大跌42.1%至4772.1億元，主因吸收存款和同業及其他金融機構存放款項淨增加額較上年同期減少較多。

截至9月底止，不良貸款為3229.81億元，較去年底增加301.56億元。不良貸款率1.37%，較去年底下降0.01個百分點。撥備覆蓋率為 243.31%，較去年底上升1.78個百分點。而信用減值損失1244.5億元，按年跌12.1%，減值損失總額為1244.1億元。

截至9月底止，集團資產總額37.85萬億元，較去年底增9.4%，發放貸款和墊款總額23.66萬億元，較去年底升11.6%。

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編輯：袁諾曦