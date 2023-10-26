D·PARK 暑假總銷售額創開業以來歷史新高 出租率近 100%

以年輕家庭為主要客群的荃灣D·PARK ， 今個暑假7至8月銷售額創開業以來歷史新高，7 月單月人均消費額更較2019年疫情前同期高出逾30%。D·PARK 出租率高達近100%，今年上半年餐飲租戶銷售額較去年同期增長逾50%，成績驕人。



作為全港首個以兒童運動為主題的室內親子活動熱點的D·PARK ，先後引入多項星級兒童運動和娛樂設施。今年暑期（7 至 8 月）銷售額創開業以來歷史新高，DP CLUB 會員暑期總銷售額更比疫情前飆升 41%。餐飲銷售額半年飆逾 50% 會員整體消費較疫情前急升逾40%。

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D·PARK 成功吸納區內及區外家庭客群，吸引不同範疇之人氣店進駐，各個商戶類別中以餐飲、時尚服裝及童裝類別成績最為突出，上半年餐飲租戶銷售額較去年同期增長逾 50%，時尚服裝及童裝租戶今年 7 至 9 月銷售額，更較去年同期飈升近四倍。

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銷售增長同時帶動 DP CLUB 會員人數急升，截至今年 8 月，DP CLUB會員人數升幅較2019年疫情前增長近四倍，當中逾四成屬區外顧客，近一半為年輕家庭。會員消費力亦相當強勁，今年暑假7至8月，會員整體消費較2019年同期急升逾40%。截至9月，D·PARK 本年度吸引逾40間新商戶及快閃店加盟，包括人氣餐飲品牌丼丼屋×鳥開、神石燒、三代目、阿波羅，以及面積達 5 千平方呎、新界首間擁有兒童遊玩空間的炑八韓烤親子餐廳等。

今年9至11月，9 大新商戶先後進駐 D·PARK，當中7間均選址 D·PARK 作為新界或荃灣首間分店，如日本童裝 Hailey’s House、本地品牌伯虎涼果、Sinomax、新界首間美式爆谷品牌Popcorn Time、全新面貌登場的泰·初夏，家品店 Natural Home 亦會於 D·PARK 開設葵荃青區最大分店。



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場內三樓全層亦將升級為全方位健康及教育服務樞紐。健康類別的新商戶包括卓健中醫醫療中心，提供多元化針炙服務包括兒童針炙；教育類別有新商戶 Wing's Music & Art 及柏毅教育於荃灣開設首間教育中心；以及將於 11 月開幕、荃灣首間工匠室內設計分店。



D·PARK 是全港首個以兒童運動為主題的室內親子活動熱點，提供星級兒童運動和娛樂設施，旨在促進兒童的多元智能發展，設有新界西首個多元智能環保溜冰場、多元智能運動場、多元智能桌球室、逾 8 千平方呎的 CHILDLIKE 童心樂園，以及 Just Climb 室內攀石場，每年提供超過1,200 堂課程。

D·PARK指， 將會繼續引入並與更多品牌合作，同時深化租戶業態組合，提升顧客的購物體驗，吸引更多年輕家庭顧客， 再續佳績。

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撰文：陳詠妍