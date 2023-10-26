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【數碼港元】瑞波公司：沒感到JPEX案影響香港監管態度　參與數碼港元先導計劃不是為了「贏對方」

新經濟追蹤 17:03 2023/10/26

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【數碼港元】瑞波公司：沒感到JPEX案影響香港監管態度　參與數碼港元先導計劃冀與達成互通

金管局今年5月啟動零售數碼港元（e-HKD）先導計劃，16家機構參與不同案例，吸引現時未在香港設有辦公室的瑞波公司（Ripple Labs）與富邦銀行香港合作代幣化資產結算。Ripple 最新來港舉行香港政策峰會，Ripple亞太區央行數碼貨幣合作主管Ross Edwards稱，有留意到香港JPEX事件發展，但認為香港監管機構很清楚不同虛擬資產活動的本質大為不同，未感到金管局或其他監管機構對監管制度有重大變化。

Ripple 在數碼港元先導計劃中，與富邦銀行香港試驗將住宅按揭代幣化，簡化當中行政程序和資金流動。Edwards介紹，試驗過程中，Ripple 提供區塊鏈基建，代幣化、託管以至商業流程都與本地金融科技公司合作。

他表示，金管局正總結不同試驗案例經驗，暫時不便詳述公司試驗結果，但強調16家機構提出14個不同試驗案例，不是為了嬴對方，而是希望證實數碼港元在零售層面具有合適場景，並且可以互相通用。

Ripple：香港暫時未有合適牌照　公司今年獲新加坡發出支付機構牌

被問及會否考慮在香港申請牌照時，Ripple亞太區政策總監Rahul Advani坦言，不同地區的監管牌照性質都有不同，香港目前僅對虛擬資產交易平台發牌，未有符合公司業務性質的監管牌照。Ripple今年獲新加坡原則上發出支付機構牌照，公司亞太區辦公室亦設於當地。

Ripple同時是全球市值第4大加密貨幣瑞波幣（XRP）的發行商，以XRP作為公司處理跨境支付的橋樑。目前，香港證監會僅容許零售投資者參與比特幣和以太幣交易，Advani稱，若本地虛擬資產交易平台有意提供XRP交易，仍可在發布白皮書（解釋書）後上架，會按現有框架運作。

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記者：麥德銘

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