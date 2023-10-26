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【分析】港鐵載客量逐漸恢復　為何竟是大行狠削目標價兩成的原因？

股市 17:00 2023/10/26

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【分析】港鐵疫後載客量逐漸恢復　為何竟是大行狠削目標價的原因?

港鐵 （00066） 疫後載客量日漸恢復，本地客運量已差不多回到疫情前水平。不過，摩根士丹利認為，由於港鐵載客量已逐漸恢復，加上成本上升，變相限制了營運盈利短期上升的空間，預期港鐵2023至2025年經常性業務產生的自由現金流較低，即使預期2024年入帳的物業發展項目較多，但基於已鎖定入帳的比率較低，意味有延遲入帳的風險，加上估值並不吸引，故予港鐵「減持」評級，目標價下調21.6%至29元。

大摩指，由於載客量逐步復甦，限制了成本上升時加價的空間，預期港鐵2023/24年鐵路除利息、稅項、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）率分別是20%及28%，較2018年的34%為低，預期今年下半年本地及跨境載客量僅溫和改善，相當於2018年的96%及61%，略高於上半年的94%及49%。

預期2023/24財年港鐵可加價2.45%

按照新的票價調整機制，大摩預期2023/24財年港鐵可加價2.45%，令本地鐵路價格較疫情前高0.55%。計及新線啟用，2023年平均車費較2018年高11%，但上半年員工成本及公共開支較2018年同期分別高18%及55%。

即使鐵路及收租業務回復正常化，大摩預期撇除物業發展的經常性業務自由現金流收益率僅1%，主要由於2023至2025年間的維修開支每年高達140億元，而計及負債增及利息開支上升，每年資本開支達250億元。若港鐵每年派息82億元，則相當於2024年經常性利潤100%，意味增加派息部分將來自較波動的物業發展利潤。

住宅市場疲弱增加低盈利及延遲入帳的風險

港鐵於2021至2022年的年均物業發展收入約100億元，主要由於有大型項目入帳，2023年因缺乏大型項目落成，預期物業發展數入僅17億元，2024年雖有多個項目銷售，但利潤可見度偏低，因暫時只有19%單位售出，本港住宅市場疲弱增加低盈利及延遲入帳的風險。

港鐵股價今年來跌27%，跑輸恒指15個百分點，2024年預測市帳率約1倍，以其股息率4.4厘，估值低於長期平均值兩個標準差來看，估值較其他本港地產及綜合企業同業更低，但基於港鐵的經營前景面臨挑戰，短期出現估值重值的可能性偏低。

大摩將港鐵2024年每股盈利預測跌低18%，2025年每股盈利預測則調高9%，以反映物業發展利潤延遲入帳，及經常性盈利較低。

ET財智Talk
【ET財智Talk】香港樓市步入嚴冬？ 高力李婉茵分析樓市前景 動力所在及樓價走勢

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編輯：陳韻妍

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