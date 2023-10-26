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【業績】中免第三季純利13.4億元人幣　按年多賺94%

股市 16:46 2023/10/26

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【業績】中免第三季純利13.4億元人幣　按年多賺94%

中免 （01880） 公布，第三季歸屬於上市公司股東的淨利潤為13.4億元（人民幣，下同），按年增長94.2%，營業收入149.8億元，增長27.9%。中免股價破底低見80.5元，收報82.35元，跌3.1%。若按首三季計，歸屬於上市公司股東的淨利潤為52.1億元，按年增長12.5%，營業收入508.4億元，增長29.1%。

集團指，公司全面開展管理服務提升行動，通過推動全島統一定價、優化促銷折扣力度、改善品類銷售結構等措施提升整體毛利水平，通過落地實施「即購即提、擔保即提」提貨新政等方式增強對消費者的服務能力。

中免表示，公司圍繞既定發展戰略，持續聚焦免稅主業，不斷優化產品結構和業務佈局，強化成本費用管控，業績實現穩步增長。前三季度，主營業務毛利率持續修復，分別為28.75%、32.47%、34.27%。

截至目前，中免會員總數已超過3,000萬。

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【ET財智Talk】香港樓市步入嚴冬？ 高力李婉茵分析樓市前景 動力所在及樓價走勢

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責任編輯︰梁浩碩

港股 中國中免（01880）
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