【小米發布會】小米14系列面世　搭載Snapdragon 8 Gen 3芯片+澎湃OS　售約4,303港元起（不斷更新）

▲ 小米14系列正式登場！

小米發布會揭幕，米粉翹首以盼的小米14系列亦正式發布！與早前小米創辦人兼董事長雷軍預告一樣，小米14系列搭載剛出爐的高通Snapdragon8 Gen3芯片、小米全新系統澎湃OS（HyperOS）、以及Leica光學Summilux鏡頭，到底小米發布會還有哪些驚喜呢？

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雷軍在開場率先表示，小米進入新十年（即2020至2030年），將是長期深耕底層技術、逐步形成引領的十年。現時將會更聚焦於大規模投入資源，發展核心技術，以長期投入的方法，製造長期價值。他提及，2022年研發投入約162億元人民幣，今年預計超過200億元人民幣。

一如外界所料，率先登場的是小米自家最新研發系統「澎湃OS」，官方表示這是一款歷時7年打造、「以人為中心，打造人車家全生態」的操作系統，融合Linux操作系統以及物聯網嵌入式軟件平台Xiaomi Vela，重建內核基礎模塊，跨端互聯能力能讓多款設備動態組網。小米表示，澎湃OS正式版將會逐一推送，首發將會是國內版產品，包括小米14系列，預計12月正式開放。

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雷軍表示，小米14系列屬「跨越升級」，就算是基本版，也能媲美iPhone 15 Pro。小米14設有4款配色，分別為黑、白、雪山粉紅以及青色。機身設計方面，小米14設6.3吋屏幕、機身寬度71.5mm，搭配1.61mm直立邊框。

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硬件規格方面，小米14系列內置全新1+5+2架構的Snapdragon 8 Gen3芯片。並且搭配自研的環形冷泵散熱系統。搭載4,610mAh電池，支援反向充電。

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是次另一大更新，相信是小米手機的攝力。小米14系列採用Leica光學Summilux鏡頭，支援f/1.6大光圈。該企更在發布會上與iPhone作對比（見圖）。

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雷軍宣布，小米14售價為3,999人民幣（約4,303港元）起，版本為8GB+256GB。

小米14系列除了有基本版，當然也不能落後蘋果（Apple），推出小米14 Pro版本。而是次小米14 Pro與小米14的分別，主要是其採用了深微曲屏設計，搭載6.73吋2K小米龍晶玻璃屏幕，更自研AI演算法防誤觸；小米14 Pro同樣採用Snapdragon 8 Gen3芯片。

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攝影方面，同樣採用Leica Summilux 光學鏡頭，但小米14 Pro就搭配「光影獵人900」感光元件，感光能力比小米14 Pro更強。而且也研發出「1024級可變光圈」，小米稱，光圈可由f/1.42到f/4.0無級可變。

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至於售價，12GB+256GB的小米14 Pro為4,999人民幣（約5,343港元）；16GB+512GB及16GB+1TB版則分別為5,499人民幣（約5,925港元）以及5,999人民幣（約6,412港元）。另外，小米14 Pro也設有鈦金屬特別版，價錢為6,499人民幣（約6,947港元）。至於香港上市時間和價錢，則仍待官方公布。

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責任編輯：曾曉汶

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