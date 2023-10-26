  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 03:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米發布會】小米14系列面世　搭載Snapdragon 8 Gen 3芯片+澎湃OS　售約4,303港元起（不斷更新）

科技 19:14 2023/10/26

分享：

分享：

小米14系列正式登場！

小米發布會揭幕，米粉翹首以盼的小米14系列亦正式發布！與早前小米創辦人兼董事長雷軍預告一樣，小米14系列搭載剛出爐的高通Snapdragon8 Gen3芯片、小米全新系統澎湃OS（HyperOS）、以及Leica光學Summilux鏡頭，到底小米發布會還有哪些驚喜呢？

【芯片大戰】高通Snapdragon 8 Gen 3芯片亮相　賣點主打生成式AI

【HONOR手機】HONOR Magic 6S內置眼球追蹤功能　搭載Snapdragon 8 Gen 3芯片  

點擊圖片放大
+6
+5

雷軍在開場率先表示，小米進入新十年（即2020至2030年），將是長期深耕底層技術、逐步形成引領的十年。現時將會更聚焦於大規模投入資源，發展核心技術，以長期投入的方法，製造長期價值。他提及，2022年研發投入約162億元人民幣，今年預計超過200億元人民幣。

一如外界所料，率先登場的是小米自家最新研發系統「澎湃OS」，官方表示這是一款歷時7年打造、「以人為中心，打造人車家全生態」的操作系統，融合Linux操作系統以及物聯網嵌入式軟件平台Xiaomi Vela，重建內核基礎模塊，跨端互聯能力能讓多款設備動態組網。小米表示，澎湃OS正式版將會逐一推送，首發將會是國內版產品，包括小米14系列，預計12月正式開放。

點擊圖片放大
+3
+2

雷軍表示，小米14系列屬「跨越升級」，就算是基本版，也能媲美iPhone 15 Pro。小米14設有4款配色，分別為黑、白、雪山粉紅以及青色。機身設計方面，小米14設6.3吋屏幕、機身寬度71.5mm，搭配1.61mm直立邊框。

點擊圖片放大
+2

硬件規格方面，小米14系列內置全新1+5+2架構的Snapdragon 8 Gen3芯片。並且搭配自研的環形冷泵散熱系統。搭載4,610mAh電池，支援反向充電。

點擊圖片放大

是次另一大更新，相信是小米手機的攝力。小米14系列採用Leica光學Summilux鏡頭，支援f/1.6大光圈。該企更在發布會上與iPhone作對比（見圖）。

點擊圖片放大
+2

雷軍宣布，小米14售價為3,999人民幣（約4,303港元）起，版本為8GB+256GB。

小米14系列除了有基本版，當然也不能落後蘋果（Apple），推出小米14 Pro版本。而是次小米14 Pro與小米14的分別，主要是其採用了深微曲屏設計，搭載6.73吋2K小米龍晶玻璃屏幕，更自研AI演算法防誤觸；小米14 Pro同樣採用Snapdragon 8 Gen3芯片。

點擊圖片放大
+3
+2

攝影方面，同樣採用Leica Summilux 光學鏡頭，但小米14 Pro就搭配「光影獵人900」感光元件，感光能力比小米14 Pro更強。而且也研發出「1024級可變光圈」，小米稱，光圈可由f/1.42到f/4.0無級可變。

點擊圖片放大

至於售價，12GB+256GB的小米14 Pro為4,999人民幣（約5,343港元）；16GB+512GB及16GB+1TB版則分別為5,499人民幣（約5,925港元）以及5,999人民幣（約6,412港元）。另外，小米14 Pro也設有鈦金屬特別版，價錢為6,499人民幣（約6,947港元）。至於香港上市時間和價錢，則仍待官方公布。

點擊圖片放大

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】網購需求增帶動SEO市場增長　港初創善用AI+人脈吸客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI大戰】NVIDIA新AI系統　訓練實體機械人轉筆、開抽屜等動作
2023/10/23
【AI大戰】NVIDIA新AI系統　訓練實體機械人轉筆、開抽屜等動作
【vivo新機】vivo推出vivo V29 5G新機　配備AI柔光環提升補光效果
2023/10/17
【vivo新機】vivo推出vivo V29 5G新機　配備AI柔光環提升補光效果
【AI爭議】Google推出AIGC新政策　使用者涉版權爭議可獲賠
2023/10/13
【AI爭議】Google推出AIGC新政策　使用者涉版權爭議可獲賠
【強強聯手】豐田夥煉油商出光興產　量產EV全固態電池
2023/10/13
【強強聯手】豐田夥煉油商出光興產　量產EV全固態電池

你可能感興趣

【AI大戰】NVIDIA新AI系統　訓練實體機械人轉筆、開抽屜等動作
11:50 2023/10/23
【AI大戰】NVIDIA新AI系統　訓練實體機械人轉筆、開抽屜等動作
【vivo新機】vivo推出vivo V29 5G新機　配備AI柔光環提升補光效果
18:07 2023/10/17
【vivo新機】vivo推出vivo V29 5G新機　配備AI柔光環提升補光效果
【AI爭議】Google推出AIGC新政策　使用者涉版權爭議可獲賠
14:04 2023/10/13
【AI爭議】Google推出AIGC新政策　使用者涉版權爭議可獲賠
5G 移動裝置 科技戰 科技產品 晶片 小米

上一篇文章

【AI狂潮】近半港企擬增AI投資　惟顧慮技術可信性

下一篇文章

【AI監管】Google Play更新開發者政策　明年起AI App禁生成受限內容
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款