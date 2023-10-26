▲ 【婚宴酒樓】「煌府」母企大股東疑與接管人爭鬥 5董事AGM連任失敗、董事局餘兩人留守

本港經營婚宴中式酒樓「煌府」的維力生活科技 （01703） （前稱：首灃控股）大股東疑與債主接管人鬥爭白熱化，維力生活科技周三（25日）舉行股東周年大會（AGM），由公司所提出的5項重選董事建議全部闖關失敗，當中4項因反對票達99%，其餘1項則為主動撤回。上述5人連任失敗後隨即辭任，現時維力生活科技董事會只餘下主席兼非執董胡智熊及大股東兼執董譚家偉。

今次重選董事連任議案全遭否決，很大機會與掌門人譚家偉有關。譚家偉雖持有5.865億股或約51%「煌府」母企維力生活科技，但持股早前被債主委託致同接管，而周三AGM上，重選董事決議均出現5.865億股反對，與被接管股份數目一致，另外，除了省覽財年報告及續聘會計師決議案獲通過外，授權董事回購，以及發新股議案同樣均出現5.865億股反對。

由於維力生活科技只擁兩位董事，不符合上市規則，維力生活科技稱，董事會正在物色合適人選以填補。

去年11月向著名馬主霍玉堂旗下公司貸款

譚家偉去年初成功收購煌府婚宴創辦人陳首銘手上股份，正式入主並將公司改名為「維力生活科技」，目前在中港經營9間酒樓，包括6間「煌府」。譚家偉入主後，在去年11月向著名馬主霍玉堂旗下GEM公司PF Group （08221） 悉數抵押維力生活科技持股，以換取最多9000萬元貸款，年息更高達18厘，並須每月償還利息。

霍玉堂曾擁有多匹馬，並經常登上馬經，旗下八仟師曾多次勝出頭馬。

今年8月上旬，霍玉堂旗下PF Group直指譚家偉一方自3月起未有按月償還利息，旗下太平基業證券委任致同作為接管人，接管譚家偉所抵押5.865億股，但譚家偉否認接管人的委任有效，聲稱已聘用法律顧問處理相關事宜。

接管人：正尋潛在買家

8月中旬維力生活科技執董鄭民昌及獨立非執董黃偉明相繼跳船，集團再委任27歲的譚健為執行董事、59歲的梁俊健及33歲的王相龍為獨立非執行董事。8月23日，霍玉堂PF Group一方的接管人致同發出信函，確認正積極為譚家偉所押記股份尋找潛在買家，但未與任何潛在買家進行討論。

維力生活科技在10月3日發出AGM通告，譚家偉在內董事會就重選譚健、黃達強、鄧子棟、梁俊健及王相龍為董事決議案，建議全體股東投贊成票，但最遭卻慘遭滑鐵盧，意味今次AGM上，很有可能是由致同一方發起反對。譚家偉一方在10月16日表明有關接管人的爭議仍然持續。

PF Group正停牌 曾捲廉政公署調查

值得留意是，PF Group在去年12月7日被聯交所通知，公司未能根據 GEM上市規則第 17.26條維持足夠的業務運作及資產以支持其營運以保證其股份可繼續上市，而停牌至今。

另外，PF Group曾被捲入廉政公署調查。今年6月廉署揭發PF Group前執行董事兼主席李振邦，與汽車經銷商億鋒董事兼股東楊祖耀在2020年12月至2021年3月期間，涉嫌串謀詐騙PF Group，稱二人在為PF Group購置房車時誇大，其售價及首次登記稅款共約310萬元。

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