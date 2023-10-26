【2023稅貸戰】恒生稅貸息1.78厘現金回贈6000元 追貼中銀香港

▲ 5間金融機構搶推個人稅貸優惠

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再有大行加入個人稅務貸款的戰場，恒生新推名為「稅安心」計劃，以借貸150萬元及還款期12個月計，稅貸息1.78厘，較去年的1.62厘加價0.16厘，惟條款有些少差異，上年的借貸額同為150萬元，可是還款期是24個月。

比拼已出招的5間金融機構，當中有4間已加價，加幅由0.1厘至0.46厘，令今年的最低稅貸息介乎1.65厘至4.04厘。而AEON信貸並非最低息，但為迄今唯一的業界未有加價。

今年稅貸息普遍已加價

業界 今年最低稅貸息 去年最低稅貸息 加幅 大眾財務 4.04厘（借1萬元及1年還款期計） 3.58厘（借1萬元及1年還款期計） 加0.46厘 信銀國際 1.65厘（借200萬元及1年還款期計） 1.39厘（借150萬元及1年還款期計） 加0.26厘 恒生 1.78厘（借150萬元及1年還款期計） 1.62厘（借150萬元及兩年還款期計） 加0.16厘 中銀香港 1.78厘（借150萬元及1年還款期計） 1.68厘（借100萬元及1年還款期計） 加0.1厘 AEON信貸財務 3.24厘（借80萬元及兩年還款期） 3.24厘（借80萬元及1年還款期） 無加價 註：最終條款以業界公布為準

恒生今年的1.78厘稅貸息追貼中銀香港，齊以150萬元及1年還款期計。再者，兩大行又向合資格客戶提供最高現金回贈6000元。

盤點今年稅貸之最

最低稅貸息及獎賞最豪： 暫以信銀國際「$mart Plus」稅季貸款的最低息1.65厘，該貸息以貸款額200萬元及1年還款期計；息率已包括0.5%手續費，附帶條件是「出糧plus」客戶。至於18800元獎賞須經電子渠道遞交申請並符條件，當中包括現金回贈14800元；而「出糧plus」客戶額外享3000元現金回贈；另持有指定信用卡有機獲1000元信用卡免找數簽帳額等。

暫以信銀國際「$mart Plus」稅季貸款的最低息1.65厘，該貸息以貸款額200萬元及1年還款期計；息率已包括0.5%手續費，附帶條件是「出糧plus」客戶。至於18800元獎賞須經電子渠道遞交申請並符條件，當中包括現金回贈14800元；而「出糧plus」客戶額外享3000元現金回贈；另持有指定信用卡有機獲1000元信用卡免找數簽帳額等。 最高稅貸息及加價最勁： 大眾財務於10月開局推名為個人化「低息稅月」貸款，最低稅貸息為4.04厘，較上月仍應市的3.58厘加價0.46厘，齊以借貸1萬元及還款期1年計。

大眾財務於10月開局推名為個人化「低息稅月」貸款，最低稅貸息為4.04厘，較上月仍應市的3.58厘加價0.46厘，齊以借貸1萬元及還款期1年計。 最具噱頭：中銀香港連續第2年搶頭炮，9月26日率先推出分期「易達錢」稅季貸款 ，以貸款額150萬元及還款期1年計，最低息1.78厘，較去年的1.68厘，只加價0.1厘。今年中銀香港更瞄準來港的高端人才，特設貸款諮詢專屬服務，該行指為配合府推出的「高才通」等各項人才輸入計劃 ，為來港高端人才 特設人才稅貸諮詢專線、彈性還款期等，滿足新來港人士的貸款需求。

另素有「殺價王」之稱的大新，下周二（10月31日）出招，今年又有新猷，借稅貸做定期存款有優惠。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪