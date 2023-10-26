  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 03:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】施政報告「減辣」前沽貨　葵涌賢麗苑兩房3年帳蝕90萬

股樓投資 16:45 2023/10/26

分享：

分享：

新一份《施政報告》宣布減辣，但有業主趕於減辣沽貨。美聯物業陳偉健說，葵涌賢麗苑B座中層3室，實用面積469平方呎，兩房間隔，據悉原先叫價595萬元（自由市場價）放盤，其後於《施政報告》公布前夕以520萬元（自由市場價）易手，實用呎價約11,087元。 

資料顯示，原業主於2020年10月以610萬元（自由市場價）買入單位，持貨3年，現帳面蝕讓90萬元，物業期內貶值約14.7%。  

陳偉健說，買家為區內家庭客，於區內覓樓近一個月，心儀屋苑周邊配套成熟，且放盤開價合適，故議價後即以520萬元（自由市場價）承接單位。 

點擊圖片放大
+5
+4

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

點擊圖片放大
+7
+6

延伸閲讀【施政報告2023】三辣招稅齊減 詳情一文看清【下一頁

延伸閲讀【施政報告2023】加推兩鐵一路項目 推進北都東面新市鎮發展【下一頁

同場加映 【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

溫股知新
【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

賢麗苑 葵涌 美聯物業 二手市場 施政報告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款