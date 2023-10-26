【有相睇】施政報告「減辣」前沽貨　葵涌賢麗苑兩房3年帳蝕90萬

新一份《施政報告》宣布減辣，但有業主趕於減辣沽貨。美聯物業陳偉健說，葵涌賢麗苑B座中層3室，實用面積469平方呎，兩房間隔，據悉原先叫價595萬元（自由市場價）放盤，其後於《施政報告》公布前夕以520萬元（自由市場價）易手，實用呎價約11,087元。

資料顯示，原業主於2020年10月以610萬元（自由市場價）買入單位，持貨3年，現帳面蝕讓90萬元，物業期內貶值約14.7%。

陳偉健說，買家為區內家庭客，於區內覓樓近一個月，心儀屋苑周邊配套成熟，且放盤開價合適，故議價後即以520萬元（自由市場價）承接單位。

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《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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