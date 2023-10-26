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【香港出口】9月對外商品貿易統計　出口和進口貨值分別按年下跌5.3%和0.4%

商業 16:33 2023/10/26

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政府統計處今（26）日發表的對外商品貿易統計數字顯示，9月份本港整體出口貨值按年跌5.3%，與市場預期的5.2%相差不遠；而進口貨值按年下跌0.4%。

繼今年8月份錄得3.7%的按年跌幅後，九月份商品整體出口貨值為3,803億元，較去年同月下跌5.3%。同時，繼今年8月份錄得0.3%的按年跌幅後，九月份商品進口貨值為4,449億元，較去年同月下跌0.4%。今年九月份錄得有形貿易逆差646億元，相等於商品進口貨值的14.5%。

經季節性調整的數字顯示，今年第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升2.4%。同時，商品進口貨值上升2.2%。

按國家／地區分析， 9月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌7.3%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是新加坡（跌44.8%）、菲律賓（跌18.6%）、日本（跌14.5%）和中國內地（內地）（跌9.7%）。另一方面，輸往馬來西亞（升32.6%）、泰國（升22.8%）和韓國（升22.8%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓（跌34.4%）、韓國（跌28.6%）、越南（跌17.4%）和馬來西亞（跌7.4%）。另一方面，來自泰國（升11.1%）、美國（升8.8%）、台灣（升5.1%）和內地（升0.9%）的進口貨值則錄得升幅。

政府發言人表示，今年九月商品出口依然疲弱。輸往內地及歐盟的出口按年繼續下跌，輸往美國的出口則錄得增長。輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，環球經濟環境困難及地緣政治局勢多變，在短期內將繼續令香港的出口表現受壓。

編輯：梁巧恩

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