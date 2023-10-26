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【港元定存】港元定存再現13厘破頂息 稅貸借平錢轉做定存是否划算？

Hot Talk 16:22 2023/10/26

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滙豐突推港元定存13厘超高息

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港元定期存款頻爆破頂息，滙豐於本周二（10月24日）長假過後突勁加7天年息4厘，新息率至13厘，取代恒生雄霸多時相同短存的10.9厘，晉級冠絕全城的高息王。

上述新息王13厘相比稅貸最低息1.65厘，高出逾11厘，網民又再熱議借平錢轉做定存的勝算有多大。

適逢下周二（31日）大新銀行推出全新交稅「快應錢」，今年將推首創稅貸概念，破天荒結合稅貸及定存優惠，客戶可輕鬆解決稅務煩惱之餘，更享雙重驚喜，屆時由大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健（Mickey）宣佈相關優惠詳情。

今年暫以信銀國際「$mart Plus」稅季貸款的1.65厘為最低息，息率以貸款額200萬元及1年還款期計，息率已包括0.5%手續費，附帶條件包括「出糧plus」客戶等。

牌面上滙豐13厘超高息較稅貸息高11.35厘，即使滙豐不設存款上限，但實際上借錢做定存划算與否因人而異，因信銀國際全期的稅貸利息支出為7680元，粗略計算，要開立350萬元定存，賺取約8726元利息，扣除先把外幣兌換作港元的買賣差價後，才夠還息。

富邦今天加1年定存息0.2厘至5厘

再以1年定存為例，富邦今天（26日）提高0.2厘至突破5厘新高，較信銀國際的1.65厘稅貸息高3.35厘；以富邦門檻50萬元計，全期賺取2.5萬元利息，惟需鎖資1年，難應付每月稅貸還款。

相比去年本港呈走資，當時1年定存最高是平安壹賬通（PAOB）的5.5厘，且不設存款上限及允許新舊資金。而上年最平稅貸息是富融（Fusion Bank）的1.17厘，以借100萬元及1年還款期計，跟定存息的差距高達4.33厘。其後眾安（ZA Bank）更劈至零息，但須成功投保指定保險及限借10萬元，醒字派遂謀「低借高存的」套利大法。

總結來看，眼下借稅貸做定存着數有限，畢竟今年稅貸普遍加價，加幅介乎0.1厘到0.46厘，令個別業界的稅貸息已突破4厘。而且手頭欠鬆動族須預留資金每月定期償還稅貸，但定期存款要期滿才可穩袋利息，可見「低借高存」的套息交易，並非對各人而言皆划算。

信銀國際回應本報查詢指，客戶如申請該行$mart Plus稅季貸款，以借貸200萬元及1年還款期計，手續費為1萬元，全期總利息支出為7680元，每月還款金額為167306.67元。還款金額會按「78法則」計算，分攤每月還款金額中的利息及本金。有關貸款本金和利息在整個還款期內每期供款的攤分方法，可透過該行網頁中的私人貸款計算機，計算個人分期貸款還款表作參考。

那邊廂，今天（10月26日）有6間港銀調整港元定期存款息，當中有4間加息，包括：富邦全面加息，調升3個月、半年及1年年息0.2厘，新息率至5厘；集友提高3個月年息0.28厘至4.78厘，又上調6個月年息0.18厘至4.68厘；大眾財務調升半年及1年年息0.2厘至4.55厘，交銀香港加3個月年息0.15厘至4.95厘。

反觀，建行亞洲微削1個月年息0.05厘至4.4厘，卻略加3個月年息0.05厘至4.8厘。至於素來存息上落甚大的匯立（WeLab Bank），剛撤銷18個月及兩年特惠息，狠劈3個月年息1.5厘至3厘，卻勁升半年年息1.3厘至4.5厘。

1個月港元拆息轉升至4.95厘，港息後向繫於美息及美滙，美債息又逼近5厘，渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖認為，受美國10年期債息上升、美股下跌及廣泛的避險情緒推動，美滙指數再次上漲。而今晚的歐洲央行政策會議是外滙市場主要焦點，外界普遍預期歐洲央行將維持利率不變，其前瞻性指引至關重要。而專家又指，以歐元佔美元比重甚大，故關注歐洲息率是否巳見頂。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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