「國際傑出顧客關係服務獎(CREA) --- 第一屆大灣區創新領袖獎」評選

粵港澳大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大發展戰略，對國家實施創新驅動發展和堅持改革開放肩負重大意義。在此戰略引導下，粵港澳三地有力合作。企業積極參與大灣區建設，為大灣區客戶提供快捷、安全及創新的服務；促進人流、物流、資金流、信息流，加強大灣區互聯互通，並充分展示了各項專業能力。

持續舉辦第21屆「國際傑出顧客關係服務獎」 (CREA)

作為亞太地區第一個跨行業的顧客服務協會，亞太顧客服務協會(APCSC，協會) 已成立25週年，並持續舉辦第21屆「國際傑出顧客關係服務獎(CREA) 」。 CREA的獎項評審科學，企業參與面廣，在各行業都有較大影響力，被公認為亞太地區最權威和最具有公信力的顧客服務及顧客闗繫管理類獎項。在此基礎上，APCSC協會特意增設「第一屆大灣區國際傑出顧客關係服務 (CRE) 創新領袖獎」評選。表彰促進企業在大灣區的創新表現。

APCSC主席朱剛岑先生指出：「第一屆大灣區國際傑出顧客關係服務 (CRE) 創新領袖獎旨在表彰創新服務、計畫、產品、解決方案、技術、應用程式、商業案例，以成功的宣傳活動，建立國際品牌。這些活動激發和加強創新領導力和領袖文化，以加速業務增長和卓越顧客關係。藉此肯定和嘉許在大灣區表現優秀、卓越、創新企業、商界領袖及行業界精英。」

大灣區國際傑出創新 企業獎

「第一屆大灣區國際傑出顧客關係服務 (CRE) 創新領袖獎」分為企業獎和個人獎兩個類別。其中企業獎主要覆蓋大灣區內的ESG、技術類、服務體驗和營銷推廣等方面的領域，並關注金融行業的跨境服務和技術。其中有關ESG的獎項有ESG產品、最佳ESG解決方案等；技術類獎項包括最佳雲科技、最佳數據分析科技、最佳大數據應用等獎項；營銷推廣類獎項包括最佳營銷活動等獎項。服務體驗類獎項包括最佳對話式人工智能服務、最佳流程自動化和最佳自助服務等獎項。

大灣區國際傑出創新 個人獎

個人獎項表彰創新，設置則基本和國際CREA一致，主要獎項有傑出行政總裁/創業家行政總裁、傑出顧客關係管理董事、傑出顧客關係管理經理、傑出項目經理、傑出項目分析師、傑出顧客服務經理、傑出顧客服務分析師、傑出顧客服務主管、傑出顧客服務組長和傑出顧客服務專業人員。並按客戶聯絡中心、市場中心、銷售中心 、顧客服務中心、技術支持中心和培訓發展中心進行分類評選。

跨境金融服務成為評選熱點

跨境金融服務是大灣區的一個重要功能。香港金管局已經推出「粵港澳大灣區跨境理財通」（跨境理財通），讓粵港澳大灣區（大灣區）的內地和港澳合資格居民可通過各自的銀行體系建立的閉環式資金管道，投資對方銀行銷售的理財產品。跨境金融服務具有突破性意義，提供一條正式和便捷的管道，首次允許零售投資者直接跨境開設和操作投資戶口，有更大的自主度去選擇理財產品。

跨境金融服務為三地金融業界開闢更廣闊的市場，同時便利跨境投資，為大灣區居民提供更多理財產品的選擇，進一步促進人民幣跨境流動和使用。所以本獎項也設立了相關的獎項，包括最佳跨境財富管理服務、最佳支付處理科技、最佳消費和移動支付科技等，並對最佳金融科技初創企業進行獨立表彰。

新增Web 3.0獎項評選

全球區塊鏈技術熱潮帶動下，Web 3.0成為顛覆網路世界的科技革命。Web 3.0第三代互聯網，意思是由DLT（分佈式賬本技術）支援，基於區塊鏈的去中心化網路世界，也將是驅動元宇宙的基礎建設技術。在Web 3.0世界裡，所有權及掌控權均是去中心化，建設者和用戶都可持有NFT等代幣而享有特定網路服務。

香港特區政府對Web 3.0的發展非常重視。香港政府在金融科技周2022發表虛擬資產政策宣言，又於最新一份財政預算案計劃撥款推動Web3，在政策加持下，「香港Web3.0協會」於2023年4月11日成立，證監會將於6月發放「虛擬資產交易所」牌照，香港將爭取成為全球的虛擬資產中心。目前，香港對Web3產業發展的佈局漸見成型，金融及科技界猛人雲集。為此，本獎項也特意新增了Web 3.0方面的獎項評選，歡迎相關企業報名參加評選。

發揮粵港澳三地綜合優勢

目前粵港澳很多優秀企業都在響應國家號召，投身大灣區建設，深化粵港澳合作，充分發揮三地綜合優勢，促進區域深度融合，加快區域經濟協調發展，實現國際創新。協會關注到企業在創新這方面的积极努力，特意設立這些獎項，對企業在這個方面的成績進行肯定，並推動該方面的成功經驗進行廣泛交流。」

朱主席表示:「企業參與第一屆大灣區國際傑出顧客關係服務 (CRE) 創新領袖獎」有助於提升企業在中國內地的知名度和創新品牌形象。希望通過大家的共同努力，把大灣區打造成更為理想的生活、工作和旅遊之地！」

Tel: (852) 2174 1428 Fax: (852) 2174 1438 www.apcsc.com

（特約）