【妙談護匡樂齡@iM網欄】跨代共創與國際交流，攜手以科學改善生活

我一直以來對科學、技術及工程發展都充滿興趣,因為這些領域的創新不但能改變未來,還可以為長者和有特殊需要人士提供更美好的生活。近年我也留意到香港中小學積極推動STEM教育,鼓勵學生參加各種STEM創科比賽,令我深受鼓舞。

最近,我看到了一個由學生設計的項目——視障人士導航工具。它利用了光學原理和避障技術,配備了蜂鳴器、聲音導航和手腕震動提示等警報功能,讓視障人士或長者能有效地避開路上的障礙物,在陌生環境中更自信地行走,大大減少受傷風險。這項目使用了TOF(Time of Flight)和LiDAR(Light Detection And Ranging)技術,簡單來說就是透過發射光束,並使用傳感器接收從物體反射回來的光,再根據光束的反射時間來測量障礙物與人之間的距離。這樣的STEM項目,既激發了年輕人的創新潛力,更為社會上的弱勢群體解決問題。

在香港這個老年人口不斷增長的城市,創新科技應用毋疑可以為長者們帶來實質的幫助。眾所周知,長者需要特別關注他們的身體狀況,宜做適量運動;然而,由於年齡和健康問題,許多長者卻難以外出活動。在這方面,創新科技就可以發揮功能,幫助他們在家中安全地參與運動。長者可以使用虛擬現實(VR)技術,選擇不同的場景,安在家中體驗各種運動和活動,並跟隨線上專家學習正確的姿勢和動作。這些技術的發展,是科技界對長者需求的回應,不但可幫助樂齡人士保持身體健康,更提高他們的生活質量,減少他們的孤獨感。可想而知,隨着本港人口老齡化的趨勢,樂齡科技正是個極具潛力的市場。

回想起較早前筆者有幸參與了一次海外考察及國際會議,是由International Federation on Ageing (IFA)在曼谷舉辦的 16th Global Conference on Ageing。這次活動讓我更深入了解了全球樂齡服務和醫療的最新趨勢。行程中,我參觀了當地的醫院,視察了他們在樂齡服務和醫療方面的實踐,更有機會與業界專家互相交流心得,分享了我們在樂齡科技方面的經驗和見解。那邊廂,筆者公司的樂齡科技產品亦有份在日本第50屆國際福祉器材展 (International Home Care and Rehabilitation Exhibition — H.C.R. 2023)中展出。這些交流活動,都激勵我們將這些最新的科技應用引入本地,更盡善地滿足香港長者的需求。

我期待着未來能有更多樂齡科技的國際交流,並因着STEM教育的發展可讓學生參與,令不同世代的創科人才共融共創、互相學習。我們可以提供寶貴的經驗,年輕人亦可以分享新穎想法,彼此啟發擦出火花,促成更好的應用實踐,開發出更多的樂齡科技項目,為本地的長者提供更多創新而貼地入屋的解決方案,使他們的生活變得更輕鬆、更健康,同時減輕照顧者的負擔。攜手以科學改善生活,為所有人創造更美好的未來。

作者_周慶生(Adam)簡介: Guardman®護匡 品牌創辦人,以科技為經、品質為緯,研發、設計及生產了一系列長者安全感應系統、無線家居護理等創新價值智慧型產品,服務香港及歐美樂齡一族。矢志讓人本科技成為長者家居安全的堅固後盾,提供生活便利及輔助方案,推廣「居家安老」的理念,回饋社會。

更多妙談護匡樂齡的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!