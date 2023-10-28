【數碼營銷】麥當勞藉IG專頁　瞄準年輕消費者

▲ Meta大中華區行業總經理高駿傑（右）表示，Reels已佔據IG用戶使用時間的20%，愈來愈多企業會利用它作為數碼營銷的渠道。圖左為香港麥當勞首席市場策略及數碼體驗官曹天麗。（陳卓賢攝）

社交平台是接觸年輕消費者的主要渠道，近年香港麥當勞亦增加這方面的廣告資源投放，透過各種平台和工具，包括短片和以Al驅動的自動化廣告產品組合，增強與消費者的互動和聯繫，至今已為麥當勞App吸納逾400萬用戶。

香港麥當勞首席市場策略及數碼體驗官曹天麗表示，Facebook（fb）和Instagram（IG）都是該公司主要使用的社交平台，雖然兩年前才成立IG官方專頁，現時粉絲數目已達20.8萬人，是本港快餐店（QSR）IG專頁中最多。

夥拍人氣韓團 Reels提升互動

雖然香港麥當勞會同步發展fb和IG專頁，但兩者定位卻不相同。她解釋，fb專頁的作用是利用粉絲群的「闊度」，吸納不同年齡層的消費者，內容是推廣產品、最新資訊為主，定位類似於新聞頻道（News Channel）。

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至於IG專頁則是主打年輕用戶，目標是加強粉絲與品牌之間的「深度」連結，因此帖文不會硬銷產品，而是以「軟性內容」（Soft Content）為主，利用吸睛（Sharp）的圖片、Reels短片，以及通過IG限時動態（IG Story）等吸引用戶參與互動。

夥拍KOL製作宣傳影片，也是香港麥當勞的重點策略。她透露，繼本地男團MIRROR後，該公司最近亦與人氣韓國女團NewJeans合作，運用她們又唱又跳的活潑形象，推出相應的Reels廣告短片和產品，吸納更多年輕粉絲。

她又提到，該公司去年推廣「新餐肉」產品時，也利用Instagram Direct等功能，舉行「送10萬個新餐肉蛋漢堡」活動，吸引大量IG用戶追隨專頁和留言，反應理想。

因此，香港麥當勞的廣告資源投放比例，近年愈來愈集中於綫上領域，例如在2019年以前，綫上資源投放只佔總體資源少於4成，惟現時已增加至接近8成。

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曹天麗表示，除fb和IG外，Threads和WhatsApp都是該公司積極探索的領域，未來都會考慮利用WhatsApp的新功能「頻道」（Channels）來推廣其品牌和產品。

Meta採AI技術 助拓數碼營銷

除上述功能外，Meta Advantage+也是協助香港麥當勞推廣數碼營銷的重要工具。Meta大中華區行業總經理高駿傑指出，Meta Advantage+是利用AI技術，通過廣告版位、廣告預算、精準目標等參數，進行自動化投放，加強fb和IG的廣告成效。

他舉例，香港麥當勞為鼓勵更多人下載麥當勞App，製作了獨立的Reels廣告推廣迎新優惠，並配合Meta Advantage+進行測試。結果發現，與常規廣告活動相比，這種新做法令每次接觸成本（Cost Per Reach）下降15%，成效改善顯著。

記者：陳卓賢

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