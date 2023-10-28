  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 11:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【數碼營銷】麥當勞藉IG專頁　瞄準年輕消費者

10:00 2023/10/28

分享：

分享：

Meta大中華區行業總經理高駿傑（右）表示，Reels已佔據IG用戶使用時間的20%，愈來愈多企業會利用它作為數碼營銷的渠道。圖左為香港麥當勞首席市場策略及數碼體驗官曹天麗。（陳卓賢攝）

社交平台是接觸年輕消費者的主要渠道，近年香港麥當勞亦增加這方面的廣告資源投放，透過各種平台和工具，包括短片和以Al驅動的自動化廣告產品組合，增強與消費者的互動和聯繫，至今已為麥當勞App吸納逾400萬用戶。

香港麥當勞首席市場策略及數碼體驗官曹天麗表示，Facebook（fb）和Instagram（IG）都是該公司主要使用的社交平台，雖然兩年前才成立IG官方專頁，現時粉絲數目已達20.8萬人，是本港快餐店（QSR）IG專頁中最多。

夥拍人氣韓團 Reels提升互動

雖然香港麥當勞會同步發展fb和IG專頁，但兩者定位卻不相同。她解釋，fb專頁的作用是利用粉絲群的「闊度」，吸納不同年齡層的消費者，內容是推廣產品、最新資訊為主，定位類似於新聞頻道（News Channel）。

【樂齡科技】智能防感染流動乾廁　紓護理員壓力

至於IG專頁則是主打年輕用戶，目標是加強粉絲與品牌之間的「深度」連結，因此帖文不會硬銷產品，而是以「軟性內容」（Soft Content）為主，利用吸睛（Sharp）的圖片、Reels短片，以及通過IG限時動態（IG Story）等吸引用戶參與互動。

夥拍KOL製作宣傳影片，也是香港麥當勞的重點策略。她透露，繼本地男團MIRROR後，該公司最近亦與人氣韓國女團NewJeans合作，運用她們又唱又跳的活潑形象，推出相應的Reels廣告短片和產品，吸納更多年輕粉絲。

她又提到，該公司去年推廣「新餐肉」產品時，也利用Instagram Direct等功能，舉行「送10萬個新餐肉蛋漢堡」活動，吸引大量IG用戶追隨專頁和留言，反應理想。

因此，香港麥當勞的廣告資源投放比例，近年愈來愈集中於綫上領域，例如在2019年以前，綫上資源投放只佔總體資源少於4成，惟現時已增加至接近8成。

【管理心得】中央廚房代工　重廚師工作生活平衡

曹天麗表示，除fb和IG外，Threads和WhatsApp都是該公司積極探索的領域，未來都會考慮利用WhatsApp的新功能「頻道」（Channels）來推廣其品牌和產品。

Meta採AI技術 助拓數碼營銷

除上述功能外，Meta Advantage+也是協助香港麥當勞推廣數碼營銷的重要工具。Meta大中華區行業總經理高駿傑指出，Meta Advantage+是利用AI技術，通過廣告版位、廣告預算、精準目標等參數，進行自動化投放，加強fb和IG的廣告成效。

他舉例，香港麥當勞為鼓勵更多人下載麥當勞App，製作了獨立的Reels廣告推廣迎新優惠，並配合Meta Advantage+進行測試。結果發現，與常規廣告活動相比，這種新做法令每次接觸成本（Cost Per Reach）下降15%，成效改善顯著。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】網購需求增帶動SEO市場增長　港初創善用AI+人脈吸客

相關文章

【AI內衣店】Wacoal引入AI機械人　與店員協調分工
2023/08/26
【AI內衣店】Wacoal引入AI機械人　與店員協調分工
【智能建築】感溫變色建材　調節牆溫助節能
2023/08/27
【智能建築】感溫變色建材　調節牆溫助節能
【食安衛生】引自動化設備　中央廚房設獨立出入口
2023/09/17
【食安衛生】引自動化設備　中央廚房設獨立出入口
【搶人才】8成港企採獎勵計劃　4成提供靈活工作時間
2023/10/21
【搶人才】8成港企採獎勵計劃　4成提供靈活工作時間

你可能感興趣

【AI內衣店】Wacoal引入AI機械人　與店員協調分工
14:00 2023/08/26
【AI內衣店】Wacoal引入AI機械人　與店員協調分工
【智能建築】感溫變色建材　調節牆溫助節能
10:00 2023/08/27
【智能建築】感溫變色建材　調節牆溫助節能
【食安衛生】引自動化設備　中央廚房設獨立出入口
14:00 2023/09/17
【食安衛生】引自動化設備　中央廚房設獨立出入口
麥當勞 Mirror 手機Apps 網上購物 人工智能 市場拓展 數碼轉型 Meta 數碼營銷 香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款