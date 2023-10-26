美國房屋貸款利率升至2000年9月以來最高點 抵押貸款申請量創下28年來新低點

美國周三（25日）的一項調查顯示，美國房屋貸款利率躍升至2000年9月以來的最高點，連續第七周上升，並推動抵押貸款申請量創下28年來的新低點。

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美國抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association）稱，在截至10月20日的一周內，30年期固定利率抵押貸款的平均合約利率為7.9%，比前一周上升了20個基點。

MBA副總裁兼副首席經濟學家坎（Joel Kan）說：「抵押貸款活動繼續停滯不前，申請量下降到1995年以來最慢的每周速度。 較高的抵押貸款利率將潛在購屋者擋在市場之外，並繼續抑制再融資活動。」

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在聯儲局將基準政策利率從2022年3月的接近零提高到今年7月的5.25%-5.50%之後，即使聯準會暫停了對抗通脹的升息行動，買房的借貸成本仍在上升。

自那時以來，30 年期固定利率抵押貸款上漲了 81 個基點，追隨美國長期借貸利率的主要基準10 年期公債殖利率的類似漲幅。

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記者：張瑋婷