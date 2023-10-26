圓匯突破150關口　中國財政加碼發力

中東緊張局勢再度升溫，以色列表明即將向加沙地區發動地面攻擊，資金流入美元、黃金及石油，能源價格上揚，將加劇聯儲局加息風險，導致美債未能發揮避險作用，美國出現股債雙殺的局面。10年期美債再度撲向5厘水平，美元兌日圓終於正式突破150關口，市場參與者正在測試日本政府對日圓弱勢的容忍水平，外匯干預風險升溫。由於日本央行同時面臨日圓和日債急跌的風險，下週舉行的日本央行的政策會議將會備受關注。

中國方面，儘管經濟數據有所改善，房地產市場仍然未見起色，發展商的債券違約事件，持續打壓市場信心和內需。在此背景下，中國政府進一步加大財政刺激力度，全國人大常委通過決議，在今年第四季度增發國債1萬億人民幣，預計赤字率由3%提高到3.8%左右。中國政府年中調整財政赤字頗為罕見，此番調整意味經濟下行壓大相當大，亦顯示中央政府支持經濟的決心。然而，中央推出財政政策的時間與市場預期仍有一定落差，現時市場對政策的反應不大，往後或需要等待經濟數據實際改善，中國經濟的悲觀情緒才有望消退。

責任編輯︰梁浩碩