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澄天施政後折實每呎約17086元出擊　屬港島區近8年新盤新低

股樓投資 16:08 2023/10/26

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英皇國際（00163）旗下香港仔澄天今開價，首批單位提供55伙，發展商提供最高5%折扣優惠，折實價440.14萬元，折實平均呎價則約17,086元，料成港島區逾8年新盤的折實平均呎價新低。

澄天首張價單共55伙，包括28伙一房及27伙兩房戶，實用面積286至400平方呎，其中選用專才港島南置業計劃，可獲樓價5%折扣，折實售價約440萬至約746萬元，折實呎價15,390至19,434元。

英皇國際集團副主席楊政龍指，項目以「親民價」推出，定價參考同區樓盤，比個別同區新盤低約一半。即日起對外開放示範單位及收票，視乎市場反應，最快下月初發售。

資料顯示，同區由九龍建業(00034)發展的登峰．南岸於2015年11月推出首批50伙，當時折實平均呎價約17,744元，是次澄天首批較其再低3.7%，重返8年前水平。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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延伸閲讀:啟德海灣第一期首批208伙 入場約575萬起【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

香港仔 一手市場 澄天 英皇
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