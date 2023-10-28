【強強聯手】會議都可以充滿電影感？　思科夥NVIDIA推沉浸式工作空間

▲ 思科夥拍NVIDIA，推出 Room Kit EQX 並擴展其Cinematic Meetings電影式會議功能，增強工作場所協作體驗。

隨著員工隊伍日益數碼化和全球化，所有人一起親身出席會議已非常態，企業須從根本上重新構想和配置工作空間。近年積極推崇混合工作的思科（Cisco），日前宣布夥拍NVIDIA，推出 Room Kit EQX 並擴展其Cinematic Meetings電影式會議功能，增強工作場所協作體驗。

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思科日前藉助NVIDIA AI處理器，重新構想旗下的裝置組合，並推出Room Kit EQX未來會議室。同時，思科藉助NVIDIA Jetson模組式系統擴展Cinematic Meetings，讓與會者仿佛和其他人同處一室，思科稱這概念為「零距離」（Distance Zero）。

全新的沉浸式工作空間設定猶如營火會，配置的中心點是備有四組四鏡頭和齊平視線的屏幕，全部配置為圓形排列觀看演示內容和遙距參與者。為了確保體驗平等和共融，這種設置為遙距和現場與會者帶來面對面協作的感覺。

另外，用戶現可在禮堂和培訓室體驗電影般的會議。思科裝置將可無縫切換鏡頭畫面和演示內容，讓遙距參與者適切地觀看演講者、演示內容和特寫觀眾反應，進行猶如真人同場的多人混合演示。

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責任編輯：曾曉汶

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