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道達爾第三季淨收入按年下降35% 全年將回購 90 億美元股票

環球政經 16:13 2023/10/26

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道達爾能源公司（TotalEnergies）（TTEF）周四（26日）公佈，受能源價格從俄羅斯入侵烏克蘭後的高點回落的影響，第三季度調整後淨 收入較去年同期下降了35%。

第三季調整後淨收入為 65 億美元。 與2022年第三季創紀錄的100億美元調整後淨收入相比，2023年第二季的淨收入為50億美元。

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根據 LSEG 數據達成的共識，分析師預測調整後淨收入為 64 億美元。

道達爾能源公司也確認全年將回購 90 億美元的股票。其表示，第四季初，油價維持在每桶 90 美元左右。 道達爾能源公司補充說，今年石油產品日產量增加 200 萬桶的主要原因是新興國家航空業的復甦和中國石化產業的需求。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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記者：張瑋婷

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