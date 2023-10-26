樓市減辣　內地專才即入市　962.3萬購縉庭山三房上車

新一份《施政報告》提出，為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，即見內地專才入市。中原地產陳文杰說，荃灣縉庭山1座高層A室，實用面積800平方呎，三房套間隔，去年6月叫價1,300萬元放盤，最近減價至998萬元。及至日前，有內地專才見受惠《施政報告》中的「先免後徵」安排，所以即洽購上址，終即晚拍板以962.3萬元承接，實用呎價約12,029元。

代理透露，買家為內地專才，來港1年，因有意留港發展，早前開始物色心水單位，而日前見《施政報告》落實為專才減辣，立即入市上車。

資料顯示，原業主於2013年7月以783萬元買入單位，持貨10年，現帳面獲利179.3萬元，物業期內升值約23%。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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