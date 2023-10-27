【新股IPO】極兔速遞1519首日掛牌 收市報12元與招股價持平

印尼極兔速遞是一家全球物流服務提供商極兔速遞(01519)首日掛牌，以招股價12元開市，最高曾見12.2元，低見11.8元；收市報12元，與招股價持平；成交2,100萬股，涉資逾2.51億元。



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該股是次上市引入了包括騰訊(00700)、淡馬錫、紅杉、順豐控股及高瓴等9名基石投資者，合共認購1.3億股。集資所得，其中約30%用作拓寬物流網絡、升級基礎設施與強化在東南亞和其他現有市場分揀和倉儲能力及容量；約30%用於開拓新市場和擴大服務範圍；約30%用於研發和技術創新。大摩、美銀證券及中金為聯席保薦人。

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記者：張以正