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【券商點睇】銷售下跌為短期痛楚 中興通訊調降風險有限

股樓投資 17:00 2023/10/26

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建銀國際表示，中興通訊（00763）銷售下跌只屬短期痛楚，在AI伺服器、手機及其他消費電子新產品推出下，創新業務將成為未來成長動力，認為公司的調降風險有限，且風險回報吸引，予其「跑贏大市」評級，目標價則由36元下調至30元。

 

 

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【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

 

 

該行指出，該公司第三季營收年減12.4%、按季下跌9%，至287億元人民幣，較市場預測低18%，原因包括營運者較傾向選擇AI伺服器，而中興於10月才推出AI產品，因此上季伺服器銷售下跌。此外，5G基地台收入延遲確認;消費及IT產業投資疲軟，影響營收。


 


 

 

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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不過公司毛利率按年增6.5個百分點至44.6%，成為亮點，主要受惠產業競爭緩和，以及有效的成本控制。純利年增5%，按季跌16%，至24億元人民幣，較市場預測高9%。

 

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記者：鄭昊彤

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