【渣打2888】第三季除稅前基本溢利按年跌2.2%遜預期 渣打集團股價挫逾11%

渣打集團（02888）周四（26日）中午公布截至今年9月底止第三季業績，期內除稅前基本溢利按年下跌2.2%至13.16億元（美元，下同）；除稅前法定溢利跌54%至6.33億元。每股基本盈利23.2仙，去年同期為31仙。業績遜市場預期下，渣打午後股價即急跌，至收市報59.75元，大跌11.4%。





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按公司業績，第三季收入按年上升6%至44.03億美元，當中淨利息收入上升18%至23.88億美元，其他收入跌5%至20.15億美元。渣打上季稅前基本溢利為13.16億美元，下降2%；期內信貸減值支出為2.94億元，按年增加6,200萬元，相當於年初至今年化貸款損失率為20個基點，當中包括一筆與中國商業房地產行業有關的減值支出1.86億元，其中4,200萬元與管理層額外撥加有關，使現時相關撥加總額為1.78億元。

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渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，第三季度的業績表現穩健，去年制定的五項策略性行動繼續取得重大進展，財富管理業務繼續復甦，實現雙位數字的收入增長，而金融市場業務與去年同期的強勁表現相比仍保持韌力。他又稱，集團維持高流動性及良好的資本水平，普通股權一級資本比率接近目標範圍的頂端，有信心可實現2023年的財務目標，包括有形股東權益回報達10%。

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記者：鄭昊彤