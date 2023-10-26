【以巴戰爭】以軍出動坦克攻加沙 正準備全面地面進攻

以色列國防軍（IDF）宣布，連夜出動坦克定點攻擊加沙（Gaza）北部。以國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，以軍仍繼續為全面地面進攻加沙的行動做準備。

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IDF周四（26日）於社交平台X（前稱Twitter）發布行動影片，宣稱出動坦克於加沙北部，襲擊大量恐怖組織據點、基礎設施和反坦克導彈發射站。

כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי ביצעו הלילה פשיטה ממוקדת באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה, כחלק מהכנת המרחב לשלבי הלחימה הבאים.

במסגרת הפעילות הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ"ט וביצעו עבודות לארגון המרחב.

הכוחות יצאו מהמרחב בסיום המשימה pic.twitter.com/pWKfMV6Fz0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023

以軍聲稱這次襲擊是為下階段戰鬥做準備，指士兵已離開加沙並返回以色列領土。

內塔尼亞胡較早時發表電視演說，稱IDF仍在為全面地面進攻行動做準備，但未説明具體會於何時地面進攻加沙。

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以軍於本月13日，也宣布派遣部隊和坦克襲擊巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas），同日警告北部居民撤離至南部。

IDF周日（22日）襲擊加沙走廊期間，一枚向以軍坦克方向發射的飛彈造成一名以色列士兵死亡，及三人受傷。

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責任編輯：鄭錦玲