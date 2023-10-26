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【以巴戰爭】以軍出動坦克攻加沙 正準備全面地面進攻

環球政治 16:00 2023/10/26

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以色列國防軍（IDF）宣布，連夜出動坦克定點攻擊加沙（Gaza）北部。以國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，以軍仍繼續為全面地面進攻加沙的行動做準備。

【以巴戰爭】以國指逾半人質擁外國籍 包括1名中國公民 【下一頁】

IDF周四（26日）於社交平台X（前稱Twitter）發布行動影片，宣稱出動坦克於加沙北部，襲擊大量恐怖組織據點、基礎設施和反坦克導彈發射站。

以軍聲稱這次襲擊是為下階段戰鬥做準備，指士兵已離開加沙並返回以色列領土。

內塔尼亞胡較早時發表電視演說，稱IDF仍在為全面地面進攻行動做準備，但未説明具體會於何時地面進攻加沙。

【以巴戰爭】美國援加沙議案遭中俄否決 安理會陷僵局 【下一頁】

以軍於本月13日，也宣布派遣部隊和坦克襲擊巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas），同日警告北部居民撤離至南部。

IDF周日（22日）襲擊加沙走廊期間，一枚向以軍坦克方向發射的飛彈造成一名以色列士兵死亡，及三人受傷。

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責任編輯：鄭錦玲

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