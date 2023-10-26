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【AI競賽】生成式AI改善混合工作體驗　思科推多項Webex新工具助力

科技 15:13 2023/10/26

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思科近日在WebexOne大會宣布，推出自家即時媒體模型（Real-Time Media Models，RMMs），並為旗下網上會議平台Webex將加入多項新AI工具。

網絡設備供應商思科（Cisco）近年視推動混合工作模式為重點業務之一，且積極推出各類型的工具予客戶應用。而去年生成式人工智能（Generative AI）技術爆紅，更讓思科開始鑽研，如何將相關技術加以利用。思科近日在WebexOne大會宣布，推出自家即時媒體模型（Real-Time Media Models，RMMs），並為旗下網上會議平台Webex將加入多項新AI工具。

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思科亞太區協作總經理Sandeep Mehra在WebexOne亞太區傳媒簡報會上提到，去年ChatGPT的出現，將生成式AI技術帶到世界各地，凸顯出其如此強大，尤其在文字生成方面。但他卻認為：「人與人間的溝通，不能只單靠文字，更應延伸到視像和音訊。」因此，思科推出全新即時媒體模型，不但用作提高音訊和視訊品質，更可接收多個媒體流並產生多種輸出，如人體和物件識別，以及動作和手勢等分析，從而改善混合工作體驗。

思科亞太區協作總經理Sandeep Mehra認為，人與人間的溝通，不能只單靠文字，更應延伸到視像和音訊。（Sandeep Mehra LinkedIn圖片）

Mehra在簡報會上解釋，會議期間用家或會受周遭不同因素影響，錯過會議重點，舉例指：遇上需要接通緊急電話、家人的呼喊等情況需要離座，AI就會偵測到相關動作，且自動紀錄低用家離開時的會議情況，當參會人員重新參與會議時，便可自動生成並概括會議紀錄讓用家即時了解情況。Mehra又提到，用家可詢問AI，在離座期間其他人有否提及其名字，從而獲取訊息。

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AI解編碼　迎戰網絡不穩問題

在混合工作期間進行會議，不穩定網絡經常是用家相當「頭痛」的問題。思科是次就宣布推出全新AI編解碼器，解決音訊品質的挑戰。Mehra表示，不論網絡條件如何，甚至在網絡連接不穩定的地方，Webex AI編解碼器均提供清晰音訊，並且內置語音增強功能，如去噪、去混響和頻寬擴展，增強音訊清晰度。

另外，思科也在是次大會上發布 Webex人工智能助手一系列功能，包括：更改訊息語氣功能、提供訊息回覆建議、訊息摘要等。而這些新功能正處於不同的可用階段，預計於2023年年底開始推出。

AI法規將出爐　願配合作調整

不過，截至目前生成式AI技術依然存在許多爭議，如數據私隱安全、道德倫理等問題，加上各國也正商討AI監管法律，要繼續研發或發展相關技術，或多或少都有阻礙。

Mehra就指出，思科多年來利用AI結合自然語言、音頻智能、視訊智能及分析技術，期間一直注重安全、私隱及人權，而且一直跟隨法律進行調整，所以無懼阻礙，也承諾堅守透明度、公平性、負責任、私隱度、安全性及可靠性等各項準則。

【生成式AI】ChatGPT網頁搜尋服務正式推出　暫僅限付費用戶使用

記者：曾曉汶

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