【AI監管】Google Play更新開發者政策　明年起AI App禁生成受限內容

▲ Google表示，受限的AI生成內容包括未經同意的深度偽造（Deepfake）性材料、用於詐騙的真人錄音，以及虛假的選舉內容等。（法新社）

隨著AI的普及，Google亦重新審視其AI政策。Google宣布更新Google Play開發者政策，並將在明年起要求開發者在應用程式內，提供「報告或標記受限AI生成內容」的新功能，否則該應用或會被下架。

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Google表示，受限的AI生成內容包括未經同意的深度偽造（Deepfake）性材料、用於詐騙的真人錄音，以及虛假的選舉內容等。

在Google Play商店上，使用AI生成內容的應用程式將被要求添加一個按鈕，用於標記或報告令人反感的內容，協助該公司進行過濾和審核。此外，用戶無需離開應用也可進行舉報，這與目前已有的應用內舉報系統類似。

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Google Play政策更新後，將適用於任何使用AI聊天機械人、AI圖像/語音/影像生成器的應用程式。然而，使用AI總結內容或提高生產力的應用程式，則不受該政策的約束。

責任編輯：陳卓賢

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