【異動股】李寧下調今年銷售指引 券商大降目標價 股價最多挫2成

李寧（02331）昨日（25日）公布第三季營運數據，同店銷售錄得中單位數跌幅之餘，管理層更下調今年全年的銷售指引，多家券商紛紛大幅下調李寧之目標價，股價周四（26日）亦大插水。

李寧今日開市已跌近14%報26元，之後輾轉下跌至最低23.7元，跌幅達21.5%；其後跌幅略為收窄，至中午3時報24.5元，仍下跌近19%，成交額29.4億元。

截至今年9月30日止第三季，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。就渠道而言，線下渠道錄得高單位數增長，其中零售渠道錄得20%至30%低段增長及批發渠道錄得低單位數增長；電子商務虛擬店舖業務錄得低單位數下降。

大行對李寧最新評級及目標價

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以去年同季度伊始已投入營運的李寧銷售點計算(不包括李寧YOUNG)，期內整個平台之同店銷售按年錄得中單位數下降。就渠道而言，零售渠道錄得中單位數增長及批發渠道錄得10%至20%低段下降，電子商務虛擬店舖業務按年下降低單位數。

李寧管理階層將2023年銷售額的指引下調至同比10%以下（之前15%左右），預計利潤率也將因更高的線上折扣和下半年的去庫存需要而面臨壓力。

多家券商調低李寧評級及目標價，摩根士丹利預期，李寧今年銷售額增長8%，盈利倒退8%，淨利潤率亦由15%下降至13.3%，並把李寜2023至25年盈利預測下調16%至17%，評級維持「增持」，目標價由71元下調28%至51元。

美銀證券指出，李寧第三季營運數據遜市場預期，並較同業落後，電商折扣幅度擴大、以及營運支出對銷售佔比擴張或會進一步壓抑盈利能力，而公司增長能見度仍保持低。該行把李寧評級由「買入」下調至「中性」，目標價則大剔3成至36元。

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記者：李兆明