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【以巴戰爭】以國指逾半人質擁外國籍 包括1名中國公民

環球政治 15:00 2023/10/26

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以色列政府周三（25日）公布，巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）擄走的約220名人質中，超過一半人擁有外國國籍，其中一名為中國公民。

【以巴戰爭】美國援加沙議案遭中俄否決 安理會陷僵局 【下一頁】

以方引述最新數據指，自哈馬斯武裝分子10月7日突襲以色列南部以來，已確認來自40國的 328人死亡或失蹤，料哈馬斯突襲總共造成1,400人喪生。

其中138名人質持有外國護照，包括15名阿根廷人、12名德國人、12名美國人、6名法國人和6名俄羅斯人。大量人質擁有以色列雙重國籍。

最多死亡和失蹤人數的外籍群體為泰國人，分別有24人死亡及21人失蹤。另外有一名中國人質、一名斯里蘭卡人質、兩名坦桑尼亞人質和兩名菲律賓人質。

【以巴戰爭】約旦王后斥西方：雙重標準 未譴責以國襲平民 【下一頁】

泰國人為以色列最大的外來工人群體，約有3萬人在農業部門工作。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）曾敦促在以的泰國公民回國，並批評以色列僱主用高薪挽留泰國工人。

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責任編輯：鄭錦玲

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