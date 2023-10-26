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Meta第三季業績超預期 惟提醒中東衝突風險

環球政經 14:13 2023/10/26

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Facebook母公司Meta（META）公布今年第三季的強勁業績，收入收增長23%，創下自2021年以來的最快增速，超過預期。

每股盈利為4.39美元，超出預期的3.63美元。公司在日活躍用戶、月活躍用戶和每用戶平均收入方面的表現也優於預期，顯示出持續的用戶參與度和變現。

Meta核心數字廣告業務的增長歸功於其綫上廣告效果提升，尤其是在2021年蘋果（AAPL）對iOS隱私進行修改之後。

公司行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）強調，由於推薦功能改善，Facebook的使用時間增加了7%，Instagram的使用時間增加了6%。綫上商務、包裝消費品和遊戲被認為是廣告收入增長的重要貢獻來源。

盡管業績亮眼，但Meta財務總監Susan Li表示，由於中東衝突可能導致廣告業務疲軟，對此持謹慎態度。該公司還以中東局勢的不可預測性為由，擴大第四季的收入指引區間範圍。

Meta旗下專注於虛擬現實和增強現實技術的Reality Labs出現營運虧損，但該公司仍致力於人工智能和混合現實領域的投資。

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撰文 : 林斯凱

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