  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 03:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IBM第三季業績勝預期 按年由虧轉盈

環球政經 12:15 2023/10/26

分享：

分享：

IBM公布第三季業績，期內每股盈利為2.20美元，超過預期的2.13美元；收入為147.5億美元，略高於預期的147.3億美元。

IBM整體收入按年增長4.6%，純利為17億美元，與上年同期淨虧損32億美元相比，有顯著改善。IBM軟件部門收入為62.7億美元，增長了8%，符合分析師的預期；咨詢部門收入為49.6億美元，增長了6%，但低於預期。

IBM管理層表示，有信心實現全年指引目標，包括按固定匯率計算的3%至5%的收入增長，以及105億美元的自由現金流。

同時，IBM還宣布了人工智能（AI）方面的發展，特別是發布了用於文本合成和摘要的Granite生成式AI模型。該公司還透露了對AI初創公司Hugging Face的支持，以及以46億美元收購雲成本管理工具銷售商Apptio的消息。

IBM行政總裁Arvind Krishna強調了與生成式AI相關的重要商機，反映他們對推進AI領域發展的持續關注。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

專題影片
【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

點擊圖片放大
+7
+6

同場加映 【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

溫股知新
【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

經濟 人工智能 軟件 IBM
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款