IBM第三季業績勝預期 按年由虧轉盈

IBM公布第三季業績，期內每股盈利為2.20美元，超過預期的2.13美元；收入為147.5億美元，略高於預期的147.3億美元。

IBM整體收入按年增長4.6%，純利為17億美元，與上年同期淨虧損32億美元相比，有顯著改善。IBM軟件部門收入為62.7億美元，增長了8%，符合分析師的預期；咨詢部門收入為49.6億美元，增長了6%，但低於預期。

IBM管理層表示，有信心實現全年指引目標，包括按固定匯率計算的3%至5%的收入增長，以及105億美元的自由現金流。

同時，IBM還宣布了人工智能（AI）方面的發展，特別是發布了用於文本合成和摘要的Granite生成式AI模型。該公司還透露了對AI初創公司Hugging Face的支持，以及以46億美元收購雲成本管理工具銷售商Apptio的消息。

IBM行政總裁Arvind Krishna強調了與生成式AI相關的重要商機，反映他們對推進AI領域發展的持續關注。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映 【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機