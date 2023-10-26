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【大行點睇】時富：比亞迪主導地位不變 中長綫目標價290元

股樓投資 13:51 2023/10/26

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時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，面對國內競爭對手不多情況下，比亞迪（01211）將繼續保持主導地位，歐洲也將成為另一重要市場，以分類加總估值法（Sum of the parts valuation）計算，比亞迪中長線目標價約為290元。

他指出，隨著比亞迪的「騰勢」和「仰望」等高利潤產品銷售佔比提高，預期今年下半年毛利率將提升。面對國內競爭對手不多情況下，比亞迪將繼續保持主導地位。

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另外，2023上半年公司出口達7.4萬輛，佔國內新能源汽車出口總數14%，高於2022年的8%。在國際新能源汽車競爭對手產品價格較高或技術含量較低的情況下，預計比亞迪亞太市場增長較快；歐洲也將成為另一重要市場，尤其是在低價市場，這些都可以支持業務增長。

以業務分類分析，公司電池業務採用19倍PE計價，與頂級電池供應商估值相同；而由於公司在自主駕駛核心技術上處於劣勢，因此新能源汽車製造業務採用0.82倍市銷率，低於其他同業如特斯拉（Tesla）的4.5倍；其他業務則根據現有PE估算。基於分類加總估值法，比亞迪中長線目標價約為290元。

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記者：李兆明

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