約翰遜入眾院7年成新議長 為特朗普盟友

51歲路易斯安那州共和黨眾議員約翰遜（Mike Johnson）周三（25日）成功當選，成為超過一世紀以來第三年輕的美國眾院議長，也是過去140年來於國會年資最淺的議長。

約翰遜當選美眾院議長 率先通過支持以色列議案 【下一頁】

約翰遜本身是一名律師，入國會前曾在路易斯安那州眾議院任職近兩年。

他代表路易斯安那州第四國會選區，於2016年首次當選國會議員，目前為其第四個任期。雖然年資尚淺，但他已是眾院共和黨會議副主席，亦為眾院司法委員會和軍事委員會成員。

約翰遜是一位虔誠的福音派基督徒，立場為保守派，這一點也反映於其政治取態。

他反對墮胎權、主張禁止學校宣傳或討論性別認同、多次投票反對向烏克蘭的援助、反對保障同性婚姻。

約翰遜當選後發表演説時，也表示首要立法優先事項包括向以色列提供援助、修復破碎的南部邊境及控制聯邦支出。

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約翰遜今次能成功當選，其中一個原因是獲前總統特朗普（Donald Trump）認可。

共和黨內極右派系將約翰遜視為特朗普在國會的親密盟友，在特朗普的彈劾程序期間，約翰遜被選為特朗普眾院法律團隊成員之一。

2020年總統大選中，147名共和黨議員在國會點算選舉人票的表決中，反對確認拜登（Joe Biden）當選，約翰遜也為其中一員。

其次，約翰遜能成功拉攏黨內保守派及溫和派系。美媒指極右人士認同約翰遜為特朗普的忠實擁護者和堅定的保守派盟友。至於溫和派共和黨人則認為，約翰遜是名務實和頭腦冷靜的領袖，能在保持保守價值觀的同時通過立法。

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責任編輯：鄭錦玲