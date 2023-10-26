【HONOR手機】HONOR Magic 6S內置眼球追蹤功能　搭載Snapdragon 8 Gen 3芯片  

▲ HONOR Magic 6S的眼球追蹤功能名為「Magic Capsule」，是一種建基於眼球追蹤的多模態交互，界面設計類似iPhone的「動態島」。（HONOR）

在今（26日）舉行的「高通2023年驍龍峰會」上，智能手機製造商HONOR行政總裁George Zhao表示，即將推出的HONOR Magic 6S手機將搭載高通Snapdragon 8 Gen 3芯片，且內置眼球追蹤功能，讓用戶僅靠眼睛轉動，就能開啟應用程式。

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Magic 6S的眼球追蹤功能名為「Magic Capsule」，是一種建基於眼球追蹤的多模態交互，界面設計類似iPhone的「動態島」。

此外，Magic 6S也搭載高通的最新Snapdragon 8 Gen 3芯片，讓用戶無論身在何處，甚至是離線狀態，都能使用手機上的生成式AI功能。

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高通表示，該芯片不但運行更快且具備高私隱性，更可運行手機上的大型語言模型（LLM），通過公開存取的資料集上進行訓練，根據用戶的喜好提供個人化服務。

責任編輯：陳卓賢

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