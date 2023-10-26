  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 08:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HONOR手機】HONOR Magic 6S內置眼球追蹤功能　搭載Snapdragon 8 Gen 3芯片  

科技 16:15 2023/10/26

分享：

分享：

HONOR Magic 6S的眼球追蹤功能名為「Magic Capsule」，是一種建基於眼球追蹤的多模態交互，界面設計類似iPhone的「動態島」。（HONOR）

在今（26日）舉行的「高通2023年驍龍峰會」上，智能手機製造商HONOR行政總裁George Zhao表示，即將推出的HONOR Magic 6S手機將搭載高通Snapdragon 8 Gen 3芯片，且內置眼球追蹤功能，讓用戶僅靠眼睛轉動，就能開啟應用程式。

【Apple Watch更新】Apple Watch用戶「輕點兩下手勢」　快速執行watchOS App

Magic 6S的眼球追蹤功能名為「Magic Capsule」，是一種建基於眼球追蹤的多模態交互，界面設計類似iPhone的「動態島」。

此外，Magic 6S也搭載高通的最新Snapdragon 8 Gen 3芯片，讓用戶無論身在何處，甚至是離線狀態，都能使用手機上的生成式AI功能。

【Google Fact Check】Google Search推新工具　助驗證圖片來源

高通表示，該芯片不但運行更快且具備高私隱性，更可運行手機上的大型語言模型（LLM），通過公開存取的資料集上進行訓練，根據用戶的喜好提供個人化服務。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】網購需求增帶動SEO市場增長　港初創善用AI+人脈吸客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【施政報告2023】香港失傳統工業優勢　專家：新型工業須高增值　可製國內受制裁產品
2023/10/25
【施政報告2023】香港失傳統工業優勢　專家：新型工業須高增值　可製國內受制裁產品
【施政報告2023】港府成立「數字政府」　業界料須應付3大挑戰
2023/10/25
【施政報告2023】港府成立「數字政府」　業界料須應付3大挑戰
【施政報告2023】促進香港的5G發展　電訊商續提升5G 網絡容量　期待更多頻譜出現
2023/10/25
【施政報告2023】促進香港的5G發展　電訊商續提升5G 網絡容量　期待更多頻譜出現
【X新功能】X推「語音及視像通話功能」測試版　馬斯克「萬能App」目標又近一步？
2023/10/26
【X新功能】X推「語音及視像通話功能」測試版　馬斯克「萬能App」目標又近一步？

你可能感興趣

【施政報告2023】香港失傳統工業優勢　專家：新型工業須高增值　可製國內受制裁產品
18:40 2023/10/25
【施政報告2023】香港失傳統工業優勢　專家：新型工業須高增值　可製國內受制裁產品
【施政報告2023】港府成立「數字政府」　業界料須應付3大挑戰
16:14 2023/10/25
【施政報告2023】港府成立「數字政府」　業界料須應付3大挑戰
【施政報告2023】促進香港的5G發展　電訊商續提升5G 網絡容量　期待更多頻譜出現
21:38 2023/10/25
【施政報告2023】促進香港的5G發展　電訊商續提升5G 網絡容量　期待更多頻譜出現
網絡保安 人工智能 移動裝置 科技產品 手機Apps 智能手機 晶片 HONOR iPhone
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款