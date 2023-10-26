▲ 【車廠罷工】福特與UAW達成初步協議、加薪25% 協議仍需工會成員投票通過

美國汽車工人聯合會（UAW）與福特汽車（美︰F）達成初步勞工協議，意味有助結束近六周的罷工行動。福特同意在4年半的合約期內，加薪25%，創下紀錄。計及生活成本津貼，最高工資預計將增加33%。工會表示，最高時薪達到40美元。福特股價盤後升1.8%，報11.75美元。

協議仍需工會成員投票通過。UAW領導層將於10月29日對協議投票，協議必須經加入UAW的5.7萬名福特工人投票表決才能過關。

福特表示很高興達成初步協議，至於通用汽車（美︰GM）及Stellantis發表聲明，表示將繼續與UAW工會合作，並盡快達成初步協議。

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責任編輯︰梁浩碩