  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 03:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【車廠罷工】福特與UAW達成初步協議、加薪25%　協議仍需工會成員投票通過

股市 13:16 2023/10/26

分享：

分享：

【車廠罷工】福特與UAW達成初步協議、加薪25%　協議仍需工會成員投票通過

美國汽車工人聯合會（UAW）與福特汽車（美︰F）達成初步勞工協議，意味有助結束近六周的罷工行動。福特同意在4年半的合約期內，加薪25%，創下紀錄。計及生活成本津貼，最高工資預計將增加33%。工會表示，最高時薪達到40美元。福特股價盤後升1.8%，報11.75美元。

協議仍需工會成員投票通過。UAW領導層將於10月29日對協議投票，協議必須經加入UAW的5.7萬名福特工人投票表決才能過關。

福特表示很高興達成初步協議，至於通用汽車（美︰GM）及Stellantis發表聲明，表示將繼續與UAW工會合作，並盡快達成初步協議。

【車廠罷工】美UAW罷工無緩解迹象　Stellantis與GM再勒令664人放無薪假

【美股業績】通用汽車第3季營收勝預期　CFO曝工人罷工成本　UAW宣布擴大通用德州車廠罷工

【車廠大罷工】UAW罷工行動再升級　擴至福特利潤最高的卡車廠

ET財智Talk
【ET財智Talk】香港樓市步入嚴冬？ 高力李婉茵分析樓市前景 動力所在及樓價走勢

責任編輯︰梁浩碩

美股 福特（Ford；美：F） 福特
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款