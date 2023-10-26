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【渣打業績】渣打第3季列帳稅前溢利按年跌54%　受累渤海銀行減值　港股尾市插一成、倫敦股價插17%

股市 15:12 2023/10/26

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【渣打業績】渣打第3季列帳稅前溢利按年跌54%　受累渤海銀行減值　港股尾市插一成、倫敦股價插17%

渣打集團 （02888） 公布第三季業績，受累於季內集團於其聯營公司渤海銀行 （09668） 的投資有關的減損支出錄近7億美元，集團該季列帳基準稅前溢利按年減少54%至6.33億美元。渣打業績未及市場預期，倫敦股價開市大跌17%，連累港股股價尾市跌幅擴至一成，低見59.5元。

第3季渣打收入按年上升6%至44.03億美元，當中淨利息收入上升18%至23.88億美元，其他收入跌5%至20.15億美元。渣打上季稅前基本溢利為13.16億美元，下降2%。

渣打上季正常基準淨息差為1.67%，自次季以來略降4個基點；列賬基準淨息差為1.63%。

渣打第三季ROTE跌2個百分點

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，第三季度的業績表現穩健，去年制定的五項策略性行動繼續取得重大進展，財富管理業務繼續復甦，實現雙位數字的收入增長，而金融市場業務與去年同期的強勁表現相比仍保持韌力。

溫拓思又稱，集團維持高流動性及良好的資本水平，普通股權一級資本比率接近目標範圍的頂端，有信心可實現2023年的財務目標，包括有形股東權益回報達10%。

渣打第3季有形股東權益回報為7.0%，按年下跌2個百分點，主要稅項支出增加所致。渣打上季信貸減值支出2.94億美元，按年上升6,200萬美元，按季上升1.48億元，包括與中國商業房地產相關的1.86億美元支出， 其中4,200萬美元與管理層額外撥加有關，使現時相關撥加總額為1.78億美元。

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編輯：李哲毅

港股 渣打集團（02888）
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