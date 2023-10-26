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【可持續發展】貿發局夥大華銀行硏究發現　未來兩年七成企業或使用更多香港綠色解決方案

商業 13:12 2023/10/26

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香港貿發局研究總監范婉兒（右）表示，可持續發展越趨重要。（梁巧恩攝）

香港貿發局夥大華銀行聯合發表的《開拓綠色潛能：發掘大灣區可持續發展機遇》的研究報告，顯示65%大灣 區企業已開展綠色可持續發展計劃，

大灣區企業實踐率最高的三大綠色行動包括資源循環利用、採用清潔能源，以及綠色辦公。當中，98%受訪公司認為進行綠色計劃為業務帶來正面影響，尤其在提升企業聲譽及知名度，以及改善能源效益及減低成本開支。

以上研究於今年7至8月，通過網上問卷調查方式訪問了300家位於大灣區11個城市的企業，並透過與大灣區業界人士深度訪談，探討香港綠色發展能力，以及企業的ESG實踐策略。

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未來兩年ESG相關投資或高達10000億港元
報告顯示，99.7%的受訪大灣區企業表示，未來兩年內在業務層面注入或增加ESG 元素。香港貿發局研究總監范婉兒表示，預計這些企業未來兩年平均投入37萬港元（約4.7萬美元）。以大灣區共有300萬間企業，意味與ESG相關的投資規模可能高達1萬億港元。

然而，大變區企業普遍認為，缺乏經驗(77%)、成本壓力(67%)和缺乏統一標準(61%)，是窒礙開展綠色可持續發展實踐計劃的3大主因。

約70%受訪企業表示，未來兩年內會考慮增加使用香港提供的綠色產品和服務。 大灣區企業肯定香港在綠色建築技術、綠色顧問服務、綠色金融服務、綠色特定行業及先進技術的專才等方面的明顯優勢。香港貿發局研究總監范婉兒表示，它們對採用服務的意願評分平均高達8.9分（滿分為10分）。

記者：梁巧恩

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