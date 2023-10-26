▲ 【分析】李寧公布營運數據後 為何曾急挫兩成兼破底？

李寧 （02331） 公布第三季營運數據後裂口低開，周四（26日）股價最多急挫兩成，低見23.7元。雖然李寧上季不計李寧YOUNG的李寧銷售點零售流水按年升中單位數，但增長普遍低於市場預期，而且，考慮到消費情緒不如預期、批發業務疲弱，以及去庫存壓力，李寧管理層將今年銷售額指引下調至低於10%以下，反映公司短期前景未明朗。

李寧零售及批發增長差距大，上季零售（直接經營）渠道錄得20%至30%低段增長，但批發（特許經銷商）渠道僅得錄得低單位數增長。交銀國際表示，批發落後於零售，主因兩大原因，1）地理位置不同，大多數自營零售點都位於一線城市，這些城市在夏季的銷售額更高；2）outlets（500 個以上零售點）大多是自營店，今年消費者對價格較敏感，因此銷售增長強於正價店。

交銀國際又指，由於消費者對價格更加敏感、加盟商銷售疲軟，以及李寧的大單品矩陣和較內地同行更高的價格造成更大的庫存壓力，線上線下價格套利成為李寧面臨的更大問題。一些加盟商以更低的售價在未經授權的線上管道清理庫存，擾亂了李寧的全渠道定價結構，並威脅到線下正價門市的銷售。

高盛表示，由於消費市道波動、批發疲弱、經銷商散貨影響銷售及折扣，管理層計劃第四季開始減低批發出貨，清理渠道庫存，預期全年銷售增長低於雙位數。第四季及雙11對於清理庫存有幫助，但銷售折扣增加，對毛利率及經營利潤率復甦造成壓力。

然而，李寧已因應目前市況作出業務調整，並更積極管理庫存，料經歷短期陣痛後，公司長遠發展更健康，可憧憬2024財年銷售重新加速。

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記者︰袁諾曦