約翰遜當選美眾院議長 率先通過支持以色列議案

美國眾議院群龍無首長達22日，51歲路易斯安那州共和黨眾議員約翰遜（Mike Johnson）周三（25日）成功當選，成為超過一世紀以來第三年輕的眾院議長。約翰遜宣誓就任後，率先表決一項支持以色列的法案，法案獲大比數通過。

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約翰遜獲共和黨人全體支持，以220票壓倒獲209票的眾院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）。

約翰遜當選議長後發表演説，他承認眾院過去數周的亂局造成損害，承諾要恢復和重建美國人民的信任。

眾院以412票支持對10票反對的票數，通過支持以色列的決議，另有6名議員投出席票。該項決議不具約束力，為重申美國對以色列的承諾，並呼籲巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）立即停止攻擊，和釋放所有人質。

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約翰遜上台後需盡快處理多項議程，包括需在不足一個月內説服共和黨友支持政府支出法案，避免政府陷入停擺。

另外，民主黨總統拜登（Joe Biden）上周提出約1,060億美元（約8,268億港元）對以色列及烏克蘭的緊急預算請求，也有待表決。

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責任編輯：鄭錦玲