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【AAPL】蘋果據報全面改革AirPods系列　明年推第四代AirPods

股市 11:59 2023/10/26

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【AAPL】蘋果據報全面改革AirPods系列　明年推第四代AirPods

彭博引述消息報道，蘋果（美：AAPL）計劃對AirPods產品系列進行全方位改革，將更新AirPods的耳塞及外殼設計，並提升音質，明年推出的高階版AirPods Max或會在USB-C充電連接埠及顏色方面進行更新。

據悉，蘋果計劃在明年稍後逐步淘汰第二代及第三代AirPods，屆時兩者將被第四代AirPods所取代，雖然第四代AirPods將採用新設計，但外觀將會融合第三代AirPods及AirPods Pro型號，仍然會保留短柄設計，同時充電盒將改用USB-C。

AirPods Pros去年進行輕微新，今年秋季增加了附設USB-C充電連接埠的型號，據悉有關型號或於2025年進行更新。

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編輯：陳韻妍

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 移動裝置 科技產品 AirPods 設計
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