▲ 【香港經濟】瑞銀:《施政報告》措施長遠增強香港成長的潛力 維持香港今年經濟增長3.8%預測

瑞銀指，現時本港金融及房地產市場均面對周期性挑戰，不明朗因素增加，利率高企，金融市場流動性收緊，市場早有聲音要求政府放寬對樓市調控，並促進股市流動性，故《施政報告》下調股票印花稅，同時放寬樓市辣招等措施是預期之內。

短期全球經濟增長的不確定性仍高

瑞銀稱，《施政報告》涵蓋經濟的不同層面，並就北部都會區發展提供更多詳情，同時亦對生育給予現金獎勵，搶人才則繼續是政策焦點。

瑞銀認為，《施政報告》措施能持續支持香港經濟復甦，並增強香港長遠的成長潛力，但短期全球經濟增長的不確定性仍然較高。該行預期環球經濟增長進一步放緩，中國經濟增長顯著放慢，美國將於明年步入衰退，整體來看，維持香港今年經濟增長3.8%及明年增長2.8%的預測。

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編輯：陳韻妍