緬因州槍擊案18死13傷 槍手為美軍訓練槍械教官（第二版）

美國緬因州劉易斯頓市（Lewiston）發生大規模槍擊案，一名男子手持戰術步槍闖入保齡球館和餐廳槍擊多人，造成18人死亡及13人受傷。警方發布照片通緝在逃槍手，並指槍手曾於軍隊受訓為槍械教官。

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（第二版更新死傷人數）

事發於當地周三（25日）晚，槍手闖入名為「Schemengees」的餐廳及名為「Sparetime Recreation」的保齡球館，兩個地點車程僅相隔10分鐘。

閉路電視畫面顯示，槍手犯案期間揮舞著一把疑似AR步槍。

緬因州中央醫療中心指，該機構正應對大規模槍擊事件造成的傷亡，並與該區其他醫院協調治療傷者。

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美媒指有18人死亡，並約有13人受傷。

警方公布疑犯身份為40歲男子卡德 (Robert Card)，發布兩張照片通緝他。警方形容槍手危險，要求民眾就地避難。

警方證實，卡德為曾於緬因州的美國陸軍預備役訓練設施接受槍械教官訓練，於今年夏天被送往精神病院治療兩周。有指卡德報告聽到聲音，並威脅要在緬因州軍事訓練基地發動槍擊。

聯邦調查局（FBI）人員及警員接連到多個地點搜查，包括疑犯及其家人的住宅，但都未發現疑犯蹤影。

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責任編輯：鄭錦玲