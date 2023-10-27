  • 26°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 03:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

緬因州槍擊案18死13傷 槍手為美軍訓練槍械教官（第二版）

環球社會熱點 11:03 2023/10/27

分享：

分享：

美國緬因州劉易斯頓市（Lewiston）發生大規模槍擊案，一名男子手持戰術步槍闖入保齡球館和餐廳槍擊多人，造成18人死亡及13人受傷。警方發布照片通緝在逃槍手，並指槍手曾於軍隊受訓為槍械教官。

【以巴戰爭】美國援加沙議案遭中俄否決 安理會陷僵局 【下一頁】

（第二版更新死傷人數）

事發於當地周三（25日）晚，槍手闖入名為「Schemengees」的餐廳及名為「Sparetime Recreation」的保齡球館，兩個地點車程僅相隔10分鐘。

閉路電視畫面顯示，槍手犯案期間揮舞著一把疑似AR步槍。

緬因州中央醫療中心指，該機構正應對大規模槍擊事件造成的傷亡，並與該區其他醫院協調治療傷者。

【以巴戰爭】約旦王后斥西方：雙重標準 未譴責以國襲平民 【下一頁】

美媒指有18人死亡，並約有13人受傷。

警方公布疑犯身份為40歲男子卡德 (Robert Card)，發布兩張照片通緝他。警方形容槍手危險，要求民眾就地避難。

警方證實，卡德為曾於緬因州的美國陸軍預備役訓練設施接受槍械教官訓練，於今年夏天被送往精神病院治療兩周。有指卡德報告聽到聲音，並威脅要在緬因州軍事訓練基地發動槍擊。

聯邦調查局（FBI）人員及警員接連到多個地點搜查，包括疑犯及其家人的住宅，但都未發現疑犯蹤影。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

YouTuber拍片教「免費」遊日本 坐霸王車呃酒店自助餐
2023/10/26
YouTuber拍片教「免費」遊日本 坐霸王車呃酒店自助餐
比利時槍殺兩瑞典人疑犯已被捕 宣稱為穆斯林報仇（第二版）
2023/10/17
比利時槍殺兩瑞典人疑犯已被捕 宣稱為穆斯林報仇（第二版）
【以巴戰爭】穆斯林男童遭美老翁26刀刺死 母同被刺傷
2023/10/16
【以巴戰爭】穆斯林男童遭美老翁26刀刺死 母同被刺傷
【以巴戰爭】以媒控哈馬斯屠殺40嬰孩 以軍指未證實
2023/10/11
【以巴戰爭】以媒控哈馬斯屠殺40嬰孩 以軍指未證實
埃及警隨機槍擊遊客 兩以色列人與當地導遊身亡
2023/10/09
埃及警隨機槍擊遊客 兩以色列人與當地導遊身亡

你可能感興趣

YouTuber拍片教「免費」遊日本 坐霸王車呃酒店自助餐
08:05 2023/10/26
YouTuber拍片教「免費」遊日本 坐霸王車呃酒店自助餐
比利時槍殺兩瑞典人疑犯已被捕 宣稱為穆斯林報仇（第二版）
16:10 2023/10/17
比利時槍殺兩瑞典人疑犯已被捕 宣稱為穆斯林報仇（第二版）
【以巴戰爭】穆斯林男童遭美老翁26刀刺死 母同被刺傷
10:52 2023/10/16
【以巴戰爭】穆斯林男童遭美老翁26刀刺死 母同被刺傷
罪案 美國 緬因 槍擊

上一篇文章

拜登警告伊朗勿襲中東美軍 伊朗威脅加沙先停火

下一篇文章

【以巴戰爭】空襲前後衛星圖 揭加沙北部滿目瘡痍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款