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【Apple Watch更新】Apple Watch用戶「輕點兩下手勢」　快速執行watchOS App

科技 14:00 2023/10/26

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新功能由S9 SiP驅動，能源效益比上一代高25%，亦備有4核心神經網絡引擎，執行機械學習任務的速度，較Apple Watch Series 8 快達2倍。（Apple）

蘋果（Apple）watchOS 10.1為Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2帶來「輕點兩下手勢」（Double Tap Gesture）新功能，用戶只需輕點兩下手勢，即可單手輕鬆控制智能手錶，快速執行watchOS各種App，過程無需觸碰顯示器。

【X新功能】X推「語音及視像通話功能」測試版　馬斯克「萬能App」目標又近一步？

蘋果表示，用戶只需在佩戴智能手錶的手，以食指與拇指開合兩下，即可快捷使用眾多最常用的功能，該新功能配合點按、輕掃、提起手腕及覆蓋錶面靜音等手勢，以及各種常見功能包括：接聽或結束通話、查看通知中的訊息、控制計時器、播放及暫停音樂，以及開始或停止自動「體能訓練」提醒等。

【Google Fact Check】Google Search推新工具　助驗證圖片來源

新功能由S9 SiP驅動，能源效益比上一代高25%，亦備有4核心神經網絡引擎，執行機械學習任務的速度，較Apple Watch Series 8 快達2倍。每當將食指與拇指重複開合兩下，機械學習演算法就會偵測手腕微少動作的獨特軌跡，以及血液流動的變化。

責任編輯：陳卓賢

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