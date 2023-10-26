▲ 【市場研究】Canalys：中國智能手機第3季出貨量跌5% 華為市佔率重新逼近龍頭廠商

市場研究機構Canalys發表報告指，中國智能手機市場第三季出貨量按年下滑5%至6,670萬部，Canalys高級分析師朱嘉弢（Toby Zhu）指出，隨著廠商持續投入並優化通路激勵政策， 以及消費市場緩慢復甦的預期，中國市場逐漸釋放走出低谷的信號，市場表現證明，儘管換機周期延長，消費者仍願意為其預算範圍內，具備有吸引力和價值主張的產品買單。

Canalys指，上季榮耀憑藉產品及通路競爭力，以18%的市佔率重返第一，出貨1180萬部，按年跌1%；OPPO（含OnePlus）出貨1090萬，按年跌10 %，排名第二；蘋果（Apple，美：AAPL）借助新機熱度緊隨其後，以1060萬出貨位居第三，但按年跌6%；vivo出貨量為1040萬部，按 年跌26%，排名第四；小米 （01810） 出貨910萬部，維持第五名。

華為有潛力攪動頭部市場競爭格局

華為近月發布新手機Mate 60，Canalys提到，華為市佔率持續攀升，逐漸逼近頭部廠商。 Canalys研究分析師鍾曉磊（Lucas Zhong）表示，品牌成長的生命線回歸到產品力，華為Mate 60系列新品引爆市場，如果新麒麟晶片未來拓展應用到中低端產品線，將有潛力進一步攪動頭部市場競爭格局。

Canalys研究經理劉藝璇（Amber Liu）指出，廠商正透過多元方式協助通路提高營運效率，例如榮耀、OPPO開始透過數位金融為經銷商改善資金週轉，小米則向經銷商開放小米之家轉讓政策，優化自身 資源配置並給予經銷商業務成長空間。

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責任編輯：李哲毅