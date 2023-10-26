【大行報告】港交所再跌3%曾穿270　高盛：減印花稅後港股成交可升10%

▲ 【減印花稅】港交所曾跌穿270 高盛：減印花稅後港股成交可升10%

香港最新《施政報告》提出，11月完成立法將股票印花稅重新下調至0.1%，即2021年8月加稅前水平。港交所 （00388） 繼昨日回吐4%後，今日早市再跌約3%，一度失守270元，創出今年新低。

高盛在施政報告後發表報告，估算下調印花稅後，港股日均成交可回升10%至12%，坦言近兩個月港股日均成交不足千億，與該行預計2024年日均可有1,160億元成交有距離，但相信印花稅下調連同宏觀市場氣氛改善，成交仍有望達到該行預期。

高盛續指，施政報告同時提及檢視港股最低上落單位（tick size ），據該行分析﹐香港股票買賣價差平均達20基點，遠高於美日股市只有1至2基點，成為港美同時上市公司的港股成交往往只及ADR約20%的關鍵之一，而參考2020年將ETF買賣價差縮窄約半，ETF交投增幅明顯優於股票現貨市場。港府消息亦指，港股交易成本約半都來自價差所引起的浮動支出，減稅和縮減價差可同降低港股整體交易成本。

高盛續將港交所列入「確信買入」名單，目標價維持365元，相當於2025年預測市盈率36倍。

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記者：麥德銘