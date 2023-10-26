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【中國市場】野村據報正重新審視其上海合資企業　擬改革中國業務策略

股市 11:08 2023/10/26

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【中國市場】野村據報正重新審視其上海合資企業　擬改革中國業務策略

彭博引述知情人士透露，野村控股經歷巨額虧損後，正重新審視其上海合資企業，並有些進行改革。報道指，野村4年前宣布將員工人數大增至500人，並於2023年底前成為一家獲得完全牌照的證券公司計劃，應不大可能實現。

野村中國業務委員會主席Kenji Teshima表示，目前是審視及重新評估業務的時間，內地於疫情期間的限制，嚴重限制了當地業務擴張的能力，而且市場環境已經出現了重大變化。

野村東方國際證券連年虧損

於2019年成立的野村東方國際證券今年稍早時間進行管理層改組及裁員，部分員工亦已離職。自成立以來，野村東方國際證券財政狀況不斷惡化，去年虧損倍增至2.25億元人民幣。

報道稱，儘管野村東方國際證券的客戶數目及管理資產不斷增加，但連年虧損已引起合作夥伴的憂慮。野村東方國際證券於的員工人數於7月份為281人，但9月底已降至259人。

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編輯：陳韻妍

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