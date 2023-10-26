hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【中國市場】野村據報正重新審視其上海合資企業 擬改革中國業務策略
股市 11:08 2023/10/26
彭博引述知情人士透露，野村控股經歷巨額虧損後，正重新審視其上海合資企業，並有些進行改革。報道指，野村4年前宣布將員工人數大增至500人，並於2023年底前成為一家獲得完全牌照的證券公司計劃，應不大可能實現。
野村中國業務委員會主席Kenji Teshima表示，目前是審視及重新評估業務的時間，內地於疫情期間的限制，嚴重限制了當地業務擴張的能力，而且市場環境已經出現了重大變化。
野村東方國際證券連年虧損
於2019年成立的野村東方國際證券今年稍早時間進行管理層改組及裁員，部分員工亦已離職。自成立以來，野村東方國際證券財政狀況不斷惡化，去年虧損倍增至2.25億元人民幣。
報道稱，儘管野村東方國際證券的客戶數目及管理資產不斷增加，但連年虧損已引起合作夥伴的憂慮。野村東方國際證券於的員工人數於7月份為281人，但9月底已降至259人。
相關文章：【金融中心】瑞信、瑞銀、工行及中行或捲160億新加坡洗黑錢案 新加坡金管局據報啟動現場檢查
相關文章：【包凡調查】野村王仲何被禁離境中國 或涉包凡及叢林調查有關
編輯：陳韻妍
看文章 ・ 賺取 ET Points