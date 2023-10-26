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【Google Fact Check】Google Search推新工具　助驗證圖片來源

科技 12:20 2023/10/26

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用戶將可看到圖片第一次被Google Search收錄的時間，甚至得悉圖片是否由AI生成等的詳細資訊。（Google）

Google在5月的「I/O開發者大會」上公布，將為Google Search推出一種能夠幫助驗證圖片來源的新功能。Google宣布今（26日）正式為全球英語用戶，推出新的「關於這張圖片」（About this image）工具，為搜尋結果中的圖片提供必要的背景資訊。

【X新功能】X推「語音及視像通話功能」測試版　馬斯克「萬能App」目標又近一步？

Google表示，用戶可從Google Search的圖片結果中，點擊三點選單存取「關於這張圖片」工具，然後它就會向用戶展示該圖片的來源，包括其元數據（Metadata），並提供新聞和事實核查網站長期以來對其描述的重要背景。

【施政報告2023】港府擬成立「數字政策辦公室」　善用AI及開放更多政府數據（持續更新）

通過該工具，用戶將可看到圖片第一次被Google Search收錄的時間，甚至得悉圖片是否由AI生成等的詳細資訊。現時，Google也有提供「關於此結果」（About this result）功能，幫助用戶審查文字方面的訊息來源。

責任編輯：陳卓賢

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