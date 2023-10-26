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【以巴戰爭】美國援加沙議案遭中俄否決 安理會陷僵局

環球政治 11:04 2023/10/26

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美國於聯合國安理會就以巴戰爭提出，呼籲停戰和允許人道主義援助進入加沙（Gaza）的議案，周三（25日）遭常任理事國中國與俄羅斯否決，議案未能通過。

【以巴戰爭】約旦王后斥西方：雙重標準 未譴責以國襲平民 【下一頁】

美國的議案也遭到阿聯酋反對，有10個成員國投贊成票，巴西與莫桑比克則投棄權票。

美國上周以未提及以色列的自衛權為由，否決巴西提出的議案。

美方上周六（21日）提出新議案，最初文本直接表明以色列有自衛權，並要求伊朗停止向激進組織出口武器，但僅呼籲人道主義暫停暴力，讓援助進入加沙。

美方其後刪除以色列有自衛權和伊朗事宜的內容。

俄羅斯表明不支持，並第二度提出俄方版本議案。俄方主張實現人道主義停火，並撤回以色列關於加沙平民在地面進攻前向南遷移的命令。但議案僅獲4票支持，未達所需的最少9票門檻。

馬耳他駐聯合國大使弗雷澤（Vanessa Frazier ）表示，10個安理會成員國現計劃制定一項新決議草案。

【以巴戰爭】以國空投傳單 懸賞尋求人質下落 【下一頁】

美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美方已有聽取所有人的意見修改內容，對表決結果感到失望，但指絕不會因而被嚇倒。

中國常駐聯合國代表張軍指，美方議案沒有反映全球呼籲停火、結束戰鬥的最強烈呼聲，無助解決問題。他更表示停火此時此刻不僅是外交術語，也關乎許多平民的生死。

安理會陷僵局，聯合國大會將於周五（27日）就阿拉伯國家提出一項呼籲停火的議案投票。成員國在大會沒有否決權，但通過的大會決議不具約束力。

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責任編輯：鄭錦玲

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