▲ 【王建林旗下】珠海萬達商管傳延遲赴港IPO 正洽談向投資者提供補償以免觸發300億人幣回購

萬達集團旗下珠海萬達商管傳有意延遲在港上市，有內媒指，近期珠海萬達商管在與投資者進行商討，討論若在2023年底之前無法在港交所 （00388） 上市的話，珠海萬達商管希望避免觸發向上市前的投資者償還約300億元的回購條款項。

報道指，鑑於近期市場環境並未向好，珠海萬達商管可能會選擇在明年再進行IPO，因此，對於此前和上市前投資者簽訂的對賭協議中的償還股權回購條款，珠海萬達商管考慮向投資者提供補償，避免觸發回購，但目前此項討論仍在初步洽談，並未形成最終決議。

根據萬達商業管理集團申報揭露，旗下珠海萬達目前正申請在港交所上市，若不能於2023年底成功上市，萬達商管集團需向上市前投資者支付約300億元回購股份。

值得注意的是，珠海萬達商管強調，若能夠獲得監管部門的批准，且在市場條件轉好有利的情況下，珠海萬達商管仍有可能在今年年底前上市。

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編輯：李哲毅